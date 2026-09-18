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Mal estado de la cancha hace que Kevin Álvarez termine en el hospital por terrible lesión

Kevin Álvarez dio un paso normal, pero su pie se deslizó y terminó lesionado en una jugada que no estaba ni disputando el balón

  • Actualizado: 18 de septiembre de 2026 a las 21:15
Mal estado de la cancha hace que Kevin Álvarez termine en el hospital por terrible lesión

Kevin Álvarez había sido titular con el Choloma, pero salió lesionado.

 Foto: Neptalí Romero

Choloma, Honduras.- El defensor del Choloma, Kevin Álvarez, sufrió una dolorosa lesión en el partido frente a Estrella Roja por la fecha 8 del Torneo Apertura.

El incidente se produjo en la primera parte, en un terreno de juego afectado por las fuertes lluvias y la acumulación de agua.

Choloma derrota a Estrella Roja en un partido que dejó expulsado y lesionado

La acción ocurrió al minuto 31 del encuentro, cuando el lateral intervino en una jugada de peligro generada por el Estrella Roja. Las condiciones de la cancha terminaron jugando en su contra y provocaron que perdiera estabilidad.

Álvarez se resbaló sobre el césped mojado y terminó apoyando de mala manera uno de sus pies. De inmediato sintió el impacto de la acción y quedó tendido sobre el terreno de juego, generando preocupación entre sus compañeros y el cuerpo técnico.

El futbolista rápidamente pidió la asistencia médica. Se sentó sobre el césped mientras levantaba la mano para solicitar la entrada de los encargados de atender este tipo de situaciones.

Los paramédicos ingresaron al terreno de juego para revisar al jugador, pero la situación obligó a que Álvarez abandonara el partido en camilla. El rostro del defensor reflejaba el dolor mientras era retirado ante la mirada atenta de sus compañeros.

Al quedar descartado para continuar en el compromiso, el cuerpo técnico de Choloma tuvo que realizar una modificación obligada. Olvin Zamora ingresó al terreno de juego para ocupar el lugar dejado por Álvarez.

Luego de abandonar el estadio, Kevin Álvarez fue trasladado a un centro asistencial de Choloma para recibir una evaluación médica. El objetivo era determinar el alcance de la lesión y descartar cualquier problema de mayor consideración.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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