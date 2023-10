¿Malestar? Madre de David Ruiz explica la ausencia de su hijo en la H y su futura decisión

EL HERALDO conoció que dos scouting de la Federación de los Estados Unidos con hablaron con el joven futbolista, razón por la que no atendió la convocatoria catracha, pues aún no decide a cuál selección quiere representar.

El jugador del Inter Miami fue convocado para los cruciales partidos de Liga de Naciones y este no avisó a la federación que se ausentaría, perdiendo dos vuelos pagados por la Fenafuth, que hasta el martes seguía sin comunicarse con el mediocampista de 19 años.

“Lo tuvieron en Honduras y dejaron cabos sueltos, no jugó un partido y no sé qué dudas le entraron. Ahora ya le calentaron el oído acá y él toma sus decisiones”, contó la mamá de Ruiz, quien se notó muy molesta cuando se le consultó del porqué su hijo había tomado esa decisión de no venir a la Bicolor.

Ruiz nació en Estados Unidos, razón por la que cuenta con la doble nacionalidad. Si David juega dos partidos más con Honduras (3 en total), sería bloqueado para jugar con otra selección. Según su madre, ya ellos no interfieren en sus decisiones en el término deportivo.

“David ya es un hombre para tomar sus decisiones. A mí no me pregunten eso sobre mi hijo, a mí pregúntenme sobre baleadas y pollo frito que los hago bien ricos”, contestó ya más enojada al ser interrogada de esta decisión.