Luis Palma estuvo cerca de anotar la ventaja para Honduras en San José

Costa Rica y Honduras se enfrentan en la última jornada del Grupo C de la Ronda Final de Eliminatorias Concacaf

  • 18 de noviembre de 2025 a las 19:38
La Selección de Honduras llega con la obligación de llevarse los tres puntos para clasificar al mundial.

 Foto: Yoseph Amaya

San José, Costa Rica.- Costa Rica y Honduras se están disputando el boleto al Mundial 2026 en el clásico de la sexta y última jornada del grupo C por la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf.

Hasta los momentos ambas selecciones desarrollan el primer tiempo en el estadio Nacional de la ciudad de San José con un empate sin goles, que a ninguno le ayuda.

La Bicolor tuvo su primera ocasión firme de gol al minuto 23 cuando Luis Palma estuvo cerca de inaugurar el marcador luego de un ataque por la banda izquierda.

En una buena combinación, se quistó la marca y de perfil zurdo remató cruzado frente al arquero experimentado Keylor Navas, finalmente el balón se estrelló en el poste.

Desde la banda derecha Luis Palma sorprendió a Keylor Navas con un zurdazo que pegó en el poste.

 (Foto: El Heraldo)

Casi gol para la Selección de Honduras en el encuentro decisivo donde el triunfo le dará grandes opciones de clasificar directo al Mundial 2026 aunque esté pendiente del duelo Haití vs Nicaragua.

Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

