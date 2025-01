Luis Palma confirma el lamentable fallecimiento de su abuelo: Así se despidió el futbolista

3

“Nuevamente la vida me vuelve a golpear muy fuerte. Hoy me toca llorar tu partida abuelito, gracias por todos los abrazos, besos y consejos que siempre me brindaste, me dejan completamente roto y vacío”, expresó el delantero del Celtic.

“Cuiden de nosotros desde el cielo, los amaré y los extrañaré por siempre. Dale un abrazo a mamita de parte de mi, abuelo”, finalizó diciendo el futbolista catracho.