¿Cómo marcha la Liga de Ascenso? ¿Y Platense?: aquí te contamos

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- El fútbol no se detiene en el Ascenso.

A pesar de que no hubo actividad en la mayoría de ligas del mundo, en la segunda división de Honduras se jugaron 11 partidos el fin de semana correspondientes a la jornada 6 del Apertura.

El sábado hubo cuatro encuentros, comenzando en Comayagua con la paliza que le recetó el Génesis por 7-1 al Buenaventura y lo catapultó a la cima del grupo D1 con 10 unidades.



En el mismo pelotón, Broncos venció por la mínima al Inter con anotación de Cholby Martínez, ex Vida y Platense.

El 1-0 del Estrella Roja sobre el Arsenal SAO y el partidazo donde San José Clash sometió 4-3 al Tela FC completó la primera jornada de la segunda vuelta.

La presteza continuó ayer con el invicto Meluca FC, que sumó un nuevo triunfo, esta vez ante el San Rafael.

El marcador final fue de 5-0 para los locales, y el ariete David Pozos fue la figura del duelo al marcar un póker, es el nuevo máximo artillero de la competencia.

Los garrobos del San Juan recuperaron la punta del grupo B después de vencer a la pobre versión que mostró el Deportes Savio, que ha podido ganar en todo lo que va de campeonato.



El Juticalpa de Olancho es uno de los equipos más fuertes en el Ascenso, tiene un equipo muy bien conformado que está guiado por Georgie Welcome, y ayer consiguieron alargar su racha perfecta en esta fase de grupos.

Su víctima fue el Gimnástico, que no pudo aprovechar la localía y perdió 2-0.Y en el partido más vistoso de la fecha seis en la liga de plata, el Lone FC de Carlo Costly y compañía dejó tendido al Platense en Puerto Cortés.

Los de Miguel Mariano le endosaron un contundente 3-0 con goles de Adonis Murillo, José Lobo y Edwin Álvarez. Son los mejores del certamen.

La jornada se completará el miércoles con dos duelos del grupo C, reprogramados por las malas condiciones climáticas.



Resultados

Sábado

Génesis 7-1 Buenaventura

San José Clash 4-3 Tela FCCD

Broncos 1-0 Inter

Estrella Roja 1-0 Arsenal SAO



Domingo



Meluca 5-0 San Rafael

Boca Juniors 0-0 Sabá

FCLeón del Occidente 2-1 Pumas

Alvarado FC 0-1 Yoro FC

San Juan 3-1 Deportes Savio

Gimnástico 0-2 Juticalpa FC

Oro Verde 0-1 Santa Rosa FC

Platense 0-3 Lone FC



Miércoles

3:30 pm Parrillas One vs. Choloma

3:30 pm Villanueva FC vs. Independiente