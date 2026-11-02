Liga de Ascenso de Honduras: Vida y Victoria golpean de visita y acarician los cuartos de final

La actividad comenzó el sábado 31 de octubre con dos compromisos muy disputados. En Río Lindo, Cortés, la escuadra de Brasilia empató 1-1 frente al CD FAS , dejando la llave totalmente abierta. Por su parte, en la ciudad de Choluteca, AFFI Academia hizo respetar su condición de local al derrotar 1-0 al Hondupino para sacar una ligera ventaja.

Tegucigalpa, Honduras.- La emoción de la liguilla ya se siente en cada rincón del país tras el inicio de las series de octavos de final en la Liga de Ascenso de Honduras. La jornada arrancó con partidos llenos de intensidad, goles y varios equipos visitantes que supieron dar el golpe sobre la mesa para encaminar su clasificación a la siguiente ronda.

El domingo 1 de noviembre la jornada continuó con seis encuentros en diferentes puntos del territorio nacional. En el estadio Evaristo Najar de Cedeño, los locales terminaron cediendo el resultado ante el Pumas de Las Vegas, Santa Bárbara. Mientras tanto, en Bonito Oriental, el Arsenal SAO de Cantarranas vino de atrás tras ir perdiendo 1-0 al descanso y terminó remontando 1-3 frente al Municipal San Esteban para llevarse un botín importante a casa.

Los representativos de La Ceiba tuvieron una presentación redonda en calidad de visitantes. El Vida visitó al Social Sol en Olanchito, Yoro, y firmó una contundente victoria de 1-4 que lo deja con un pie en la siguiente fase. De igual manera, el Victoria viajó al caluroso municipio de Nacaome, Valle, donde se impuso 2-4 ante Pirata para dar un paso firme hacia los cuartos de final.

En los restantes choques de la jornada dominical, el Santo Domingo Savio y Palestino no se hicieron daño al firmar un empate 1-1, mientras que el club Parrillas One logró una valiosa victoria (0-1) a domicilio en su visita al Santa Rosa FC.

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De esta manera se bajó el telón de los duelos de ida, dejando la mesa servida para los partidos de vuelta que definirán a los clasificados a cuartos de final este fin de semana, con días y horarios aún por confirmarse.