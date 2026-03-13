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El FC Barcelona recibe dos buenas noticias previo a choque ante el Sevilla

Hansi Flick ya está al tanto de todo y sabe lo importante que son para el partido ante el Sevilla

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 11:22
El FC Barcelona recibe dos buenas noticias previo a choque ante el Sevilla

Hansi Flick y su Barcelona quieren seguir aumentando o manteniendo la ventaja en LaLiga.

 Foto: EFE

Barcelona, España.- El delantero Lamine Yamal y el defensa Eric Garcia se han reincorporado al trabajo con el grupo este viernes en el entrenamiento que el Barcelona ha realizado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el encuentro del domingo en el Spotify Camp Nou contra el Sevilla.

El atacante de Mataró se perdió la sesión del jueves por un cuadro de malestar general leve y el polivalente zaguero de Martorell se ejercitó al margen tras perderse el compromiso europeo del martes contra el Newcastle (1-1) por precaución.

Así pues, todo apunta a que ambos jugadores estarán a disposición del entrenador, Hansi Flick, que comparecerá este sábado en rueda de prensa tras el último entrenamiento matinal antes del partido contra el Sevilla de la jornada 28 de LaLiga EA Sports.

También han completado la sesión de este viernes los jugadores del filial Eder Aller, Álvaro Cortés, Tommy Marqués y Xavi Espart.

El FC Barcelona llega como líder de LaLiga española y se mide este domingo ante el Sevilla a la 9:15 AM.

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Redacción web
Agencia EFE

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