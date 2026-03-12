Lamine Yamal se ausenta del entrenamiento del FC Barcelona

Barcelona, España .- El delantero del Barcelona Lamine Yamal se ha ausentado del entrenamiento que el primer equipo azulgrana ha realizado este jueves por un cuadro de malestar general leve, según han confirmado a EFE fuentes del club catalán.

Después de gozar de un día de descanso, el conjunto de Hansi Flick ha completado una sesión en la que el zaguero Eric García se ha ejercitado al margen.

El defensa catalán fue baja por precaución en el empate del martes en la Liga de Campeones frente al Newcastle (1-1) y, pese a sufrir una pequeña sobrecarga, no está descartado para el partido de este domingo contra el Sevilla en LaLiga EA Sports.

El primer equipo azulgrana volverá a ejercitarse este viernes a puerta cerrada en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper para seguir preparando el duelo ante el conjunto hispalense.

Lamine Yamal no se ha podido entrenar debido a una causa de un cuadro de malestar general.