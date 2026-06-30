Lamine Yamal desafía a Francia en el Mundial y se refiere al fichaje de Julián Álvarez a Barcelona

La joven estrella de 'La Roja' también se refirió al posible fichaje del argentino Julián Álvarez con el Barcelona y aseguró que le están gustando las actuaciones del brasileño Vinicius en la Copa del Mundo. Por otro lado reveló que no volvió a hablar con Dani Carvajal tras la polémica y con ningún jugador del Real Madrid.

Miami, Estados Unidos.- Lamine Yamal concedió una entrevista al periodista Juanma Castaño de 'Tiempo de Juego' en la que aseguró que solo piensa en ganar el Mundial 2026 con España y desafió a una Francia que ya está clasificada a los octavos de final tras golear a Suecia.

Sensaciones previo al duelo ante Austria

"Estoy muy bien. He entrenado con muchas ganas e ilusionado por llegar a este momento. Estoy al 90-80% y subiendo. Estoy ya para los 90 minutos. Si veo que hay un balón dividido, no entro por no hacer daño, pero entreno a tope. Si vas con miedo, es peor porque te puedes hacer daño, pero contra Uruguay no hacía sprints a tope porque ya estábamos clasificados".

¿Cómo ves al equipo?

"Podemos mejorar, somos mucho mejores del nivel que estamos mostrando. La gente está diciendo que podemos jugar mejor, pero tenemos en la cabeza que con calma, que primero es ganar y luego iremos mejorando".

¿Ves el Mundial?

"Lo veo todo. El de Países Bajos era más igualado, pero el de Alemania era más sorpresa".

¿Qué sentiste con el gol el otro día?

"Nunca había sentido tanta felicidad, el Mundial es diferente a todo lo que he jugado y es con tu país. Una sensación de tranquilidad y felicidad. Yo nunca me emociono, no lloro. Lloré cuando me lesioné, cuando vi llorar a mi madre. Si gano el Mundial no voy a llorar, es imposible".

¿Qué haces si España es campeón?

"Yo un tatuaje no puedo porque soy musulmán, no me tatuaría a nadie".

¿Te obsesiona más el Mundial que la Champions?

"No. Cuando llega una competición pienso que voy a ganar. Es lo que tengo ahora en mente. Pienso que voy a ganar el Mundial".

¿Quién es la favorita?

"Hay que ganar el primer partido y no hay ninguna selección muy, muy inferior a ti. Hay que salir a jugar bien y ganar. No hay ninguna selección imposible de ganar. Francia no es mejor que nosotros, no nos ganaron en la Eurocopa. No hay ninguna favorita. Ninguna está por encima".

¿Qué estrella te está gustando?

"De estrellas voy a cambiar, ¿vale? No voy a decir Messi. Vinicius me está gustando mucho. Y de las no estrellas, Saibari (Marruecos), yo creo que está haciendo muy buen Mundial".

¿Te molestó la polémica de Marruecos?

"Es una tontería. Pude elgir a quien yo quisiera y elegí España".