¿Mbappé gana 100 millones al año? “Merezco el dinero que gano”

Pero en dicha entrevista, el delantero no abordará el tema de su futuro, que está en el centro de atención de los aficionados y medios deportivos. Aunque reconoce que el PSG quiere “conocer” cuanto antes su decisión final, si renueva o cambiará de club.

Sobre sus ingresos anuales no negó que se embolse unos 100 millones de euros al año. “La verdad es que no lo sé exactamente...”, responde. “A los 12 años también pensaba que en el fútbol había demasiado dinero. Merezco el dinero que gano. No se lo robé a nadie. El mundo funciona así”, afirma Kylian.

En el reportaje también aparece su madre y agente, Fayza Lamari, acompañada de la abogada de la familia, Delphine Verheyden.

La mamá de Mbappé se encarga de revisar los contratos y dice sentirse orgullosa del último que firmó con el PSG en 2021. “No hay culpa ni vergüenza. Si hubiésemos podido aceptar 10.000 millones, lo habríamos hecho porque es el sistema el que quiere eso”, explicó.