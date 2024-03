Kobe Hernández, pasó de primera división de Europa a equipo de Concacaf

Al no renovar para el 2023, el jugador tuvo que salir de Alemania y encontró club en Noruega donde firmó por temporada y media con el HamKam, donde la última temporada fue titular, pero repentinamente salió del club.

Para este 2024 el zurdito de 21 años decidió volver a su país y firmar por el club de la USL para no quedarse sin jugar, aunque apsira a volver al ruedo europeo para mitad de año.

Por otro lado, Kobe Hernández no ha decidido si representar o no a la Selección de Honduras. Reinaldo Rueda confesó que se ha tratado de comunicar con el entorno del jugador, pero no han logrado hacerlo. También es elegible por Guatemala, por su mamá.