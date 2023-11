Kervin Arriaga entrena con Marathón previo a su convocatoria con la H

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Con una sonrisa inextinguible y feliz de regresar a su viejo club, el legionario Kervin Arriaga vivió el jueves por la tarde su primer entrenamiento con Marathón con el objetivo de mantenerse en forma para la próxima Fecha Fifa. “El Misilito”, así como los otros hondureños de que militan en la MLS, busca llegar en plenitud para el doble enfrentamiento ante México, donde según su criterio, es posible un Aztecazo y cuya eliminatoria se puede pasar siempre y cuando tengan la mentalidad necesaria. Kervin está dispuesto a nuevos retos. El Minnesota United le indicará el próximo mes si contará con sus servicios para la próxima temporada ya que le queda un año de contrato opcional. El mediocampista de 25 años tiene ofertas de Europa y podría emigrar si su club así lo decide.

Arriaga también se sinceró sobre su vida personal. Considera que vive su etapa más madura y que ahora vive de una manera más feliz, no ‘alocada’, como solía serlo. Eso sí, extraño mucho a su familia, sobre todo a su hijo, a quien tiene mucho tiempo sin ver.

La entrevista con Kervin Arriaga

¿Cómo te sentís al estar de regreso en Honduras? Estoy alegre, agradecido con Dios. Culminé un torneo más con el Minnesota, no llegamos a lograr lo que queríamos, pero ahora estoy de vacaciones y disfrutando en el país con mi familia que ya días no los veía.

Fue una temporada opacada por las lesiones. ¿Cómo la describís? No mala, sino irregular. Si nos pasan las cosas, es por un propósito. Sufrí con la lesión (rotura de meniscos), antes de la Copa Oro también me lesioné y no jugué varios partidos. Estoy ya estoy bien, al 100%, he fortalecido siempre la zona de la operación. Es una etapa en la que los jugadores estamos expuestos a pasar, por allí cuando me dijeron (en agosto) que me iba a perder lo que restaba de temporada, me puse triste, pero tomé fuerzas para seguir adelante, ya luego me hicieron otra resonancia y pude regresar.Cumpliste tu segundo año en el extranjero. ¿Te sientes en tu plenitud futbolística?

Me siento más que todo bendecido, no puedo decir que estoy en el mejor momento de mi carrera porque no sé lo que pueda pasar después. Yo solo trabajo, entreno y trato de mejorar en lo que debo para seguir mejorando y creciendo. Me queda un año de contrato con el club, que es opcional, ellos decidirán si seguiré con el equipo la próxima campaña. En diciembre me informarán a ver qué pasa. ¿Tu prioridad es seguir en el club o buscar otros retos? La verdad es que quiero seguir creciendo, quiero aspirar a más. La MLS es una gran liga donde puedo aprender más cosas y si me toca seguir allí es por un propósito de Dios y lo esperamos.

¿Te han llegado ofertas? Mi representante me ha comentado que sí, tengo varios llamados de Europa, pero no es decisión mía, sino del club. Te noto muy feliz al estar de regreso en Marathón.

Sí, me siento como en casa, un día Marathón fue mi hogar y le tomé mucho cariño. Ahora estoy agradecidos por dejarme entrenar con ellos. Fue una decisión personal, se viene una fecha Fifa y para estar hay que mantenernos en forma, de mi parte salió hablar con Rolin Peña.

¿Nostalgia al estar en el Monstruo? Recuerdos muy bonitos, tuve momentos inolvidables. Estaré entrenando con Marathón hasta que se de la convocatoria, sino, hasta que termine el torneo. ¿Pasas pendiente del Marathón? Siempre, suelo ver los partidos cuando puedo. También apoyo a mi Platense. Los veo muy bien en la Liga. ¿Sos más Platense que Marathón? La verdad es que vivo agradecido con los dos. Ambos me abrieron las puertas para darme a conocer. ¿Qué opinas del momento del Platense en Segunda División? Me pone triste, el Puerto merece esa alegría. Esperamos algún día verlos en Primera. ¿Qué tal sientes la integración del técnico Reinaldo Rueda a la Selección? Es una persona de la que debo aprender mucho, un gran ser humano y sobre todo un gran entrenador. Es normal que se sienta un cambio ya que cada entrenador inyecta diferente alegría, nosotros nos ponemos al orden de quién esté. A Rueda lo describo como un fenómeno, tengo un compañero colombiano (Mender García) en el Minnesota que me dice que él es una gran persona, creo que en todos lados lo admiran, y aquí en Honduras cómo no si nos regaló un Mundial. Siempre hablamos, Rueda me pide que tengo un ritmo de juego diferente. ¿Es el momento para reivindicarse con la afición después de los tragos amargos? Claro, estamos en deuda con ellos. La afición siempre nos ha apoyado a pesar de eso. Les digo que no dejen de creer en nosotros, pues también sufrimos cuando perdemos, aunque son resultados que el fútbol te ofrece. ¿Qué recuerdos se te vienen a la mente de los Honduras - México? El gol de tiro libre de Rambo (en el Azteca), me imagino meter un gol así como él en Tegucigalpa, sería un sueño. También recuerdo mi primera vez jugando en el Azteca donde perdimos 1-0, pero fue una experiencia bonita.

Rambo es tu ídolo, ¿cierto? Sí, el miércoles lo vi, logramos compartir un poco. Es una persona que muchos admiramos. Compartir con él fue un sueño. Nos llevamos muy bien, nos mandamos mensajes. No me había enterado de su situación, me alegra que ya esté mejor. ¿Qué te dice Rambo? ¿algunos consejos? Lo de siempre, las historias que cuenta, ‘que ves cabrón, mirá, tenes que hacerle así’ (imitando su acento), siempre con alegría. Cuando me tiene que jalar la oreja lo hace, y no lo tomo como un regaño, sino como consejo. ¿Es Rambo tu papá futbolístico? Sí lo es, así como Édgar Álvarez, Rony Martínez. Hay más, como Maynor Figueroa y David Suazo. ¿Por dónde pasa la clave de vencer a México? La mentalidad. Si estamos fuertes y creemos que tenemos la capacidad para sacar el partido, lo podemos hacer. No debemos desesperarnos, es vital buscar el cero. No pensamos en clasificar vía repechaje, no está escrito nada. ¿Hay argumentos para que Honduras pueda hacer un Aztecazo? Claro, es posible, mientras hay vida hay esperanza, ¿y por qué no? Tenemos buenos jugadores, buscaremos el triunfo. ¿Quién dijo que no se puede? Sí se puede, eso pasa por la mentalidad. Dicen que lo que pensás se hace... ¿Cómo describirías el grupo que tiene la Selección en estos momentos? Hay un grupo bonito, bastante unido, más que todo comprometido. Estamos claros que hay que apoyar a todos los que jueguen.México tiene al Chucky Lozano, Santiago Giménez, Edson Álvarez...Son buenos jugadores, no se lo podemos quitar, pero nosotros tenemos a Alberth (Elis), Choco (Lozano), (Luis) Palma, Rigo Rivas. No debemos pensar que ellos son superiores.Palma está goleando en UEFA Champions League. ¿Qué tanto ayuda a la Selección tener un futbolista en la élite? Nos potencia mucho. Él está aprendiendo muchas cosas allá que cuando viene aquí podemos aprender de él. Le deseamos lo mejor, así como a los futbolistas que juegan en Honduras porque la oportunidad les va a llegar. Para mi hay un jugador que no debe ser en la Liga Nacional que es el ‘Mago’ Jorge Álvarez, juega demasiado bien, así como Edwin Rodríguez. Aquí están, lastimosamente, pero su oportunidad les va a llegar. Muchos buenos jugadores también en la MLS... Sí, David Ruiz es muy bueno, también está Jospeh Rosales, Acosta, Quioto, Denil pero él es mi hijo, ja, ja, ja. Se enojó por el sombrerito que le metí la vez que nos enfrentamos, pero es algo que debía hacer (risas).

“Soy más maduro y feliz”

Personalmente, ¿qué ha cambiado en ti desde que te fuiste de Honduras? He aprendido muchisímo. Ahora vivo la vida de otra manera, la miro más bonita. Antes lo vivía a lo loco (risas), ahora es diferente, trato de disfrutar de familia, estuve 10 meses sin verlos y es duro, muy triste, pero también me doy cuenta que es por ellos que estoy allí. Mi hijo, que tengo mucho tiempo sin verlo, pero siempre está presente en mi corazón.

¿Es el Kervin más maduro? La verdad que sí, es un Kervin diferente, que aún le faltan cosas por aprender y trataremos de salir adelante. Te noto un poco quebrado al hablar de esto... Se me vienen muchas cosas a la mente, hermano. Varios temas personales que uno pasa, no creas... siempre he dicho que una sonrisa tapa muchos problemas. Ahora mis problemas los dejo afuera y cuando estoy en la cancha trato de olvidarme de ello. ¿Te arrepientes de algo? No me arrepiento de nada porque los errores que cometí me han ayudado a ser la persona que soy ahora, me enseñaron más que todo. Más bien, vivo agradecido de lo que pasé, ya que todo proceso trae una bendición grande y es lo que está pasando ahora.