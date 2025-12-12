Mel Zelaya “se está aprovechando de la discusión entre el PN y el PL para traer caos”, afirma Espinoza

Tegucigalpa, Honduras.- Las elecciones del 30 de noviembre, cuyos resultados preliminares colocan al partido de gobierno en tercer lugar, mantienen en vilo a los hondureños ante la falta de una declaratoria oficial por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), que prometió iniciar este fin de semana el escrutinio especial de 2,700 actas con inconsistencias. Los resultados electorales, hasta ahora, colocan a Nasry Asfura con una ventaja de 42,000 votos sobre Salvador Nasralla, en una contienda reñida. La diputada liberal Maribel Espinoza aseguró que esta disputa está siendo aprovechada por Manuel Zelaya Rosales, coordinador de Libertad y Refundación (Libre) para generar “caos”. “Los politiqueros siempre ensucian las aguas y él (Mel Zelaya) se está aprovechando de esa discusión entre el Partido Nacional y Liberal para traer el caos”, dijo Espinoza en Radio Cadena Voces.

También cuestionó las acciones provenientes del oficialismo luego de los resultados preliminares, que al no ubicar a Libre ni en segundo lugar, los alejan de continuar en el poder. Mel Zelaya convocó a la militancia de Libre a protestas y tomas este sábado 13 de diciembre, mientras que la Comisión Permanente del Congreso Nacional, (considerada ilegal por varios sectores) anunció que no aceptará los "resultados fraudulentos". "En la reciente historia hemos tenido dos situaciones críticas en el país: en 2009, con los acontecimientos provocados por Mel Zelaya, y hoy, con el mismo actor, Mel Zelaya y su grupo, tratando de romper el orden constitucional nuevamente", añadió. Seguidamente expuso un resumen de las "acciones negativas" que ha dejado el oficialismo: "Ya vimos la influencia perversa de la cúpula de Libre, incluso desde las Fuerzas Armadas, que pretendían desestabilizar y tomar partido, como lo hizo en su momento el general Roosevelt Hernández. Utilizaron al Ministerio Público para perseguir a las consejeras (Cossette López y Ana Paola Hall) y Luis Redondo haciendo su papelito de dictador en el Congreso Nacional, atribuyéndose facultades que no tiene".