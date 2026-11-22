Olancho, Honduras.- El fútbol de Olancho vivirá una noche especial este domingo con una nueva edición del derbi entre Juticalpa FC y Olancho FC, que se enfrentarán a partir de las 7:30 de la noche por la jornada 15 del torneo Apertura 2026.

Los dos clubes llegan a este compromiso con objetivos diferentes, pero con la misma necesidad de conseguir un resultado positivo en una de las rivalidades más llamativas del fútbol hondureño.

Juticalpa atraviesa una situación complicada en el campeonato. Los Canecheros ocupan el último puesto de la clasificación con apenas seis puntos y necesitan comenzar a sumar para intentar salir del fondo de la tabla.

El conjunto local tendrá la oportunidad de buscar una reacción frente a su afición, aunque enfrente estará un rival que llega con mejores números y la intención de llevarse los tres puntos.

Del otro lado aparece Olancho FC, que acumula 17 unidades y quiere aprovechar este encuentro para mantenerse en la pelea por los primeros puestos y acercarse a sus objetivos de clasificación.

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Los Potros también llegan con el deseo de dejar atrás la controversia que rodeó su anterior compromiso ante Olimpia, partido que terminó con una resolución que les hizo perder los puntos y generó diferentes reacciones en el entorno del fútbol hondureño.

Por esa razón, el equipo olanchano buscará concentrarse en el terreno de juego y responder en una cita especial para sus aficionados.

Aunque la clasificación muestra una diferencia considerable entre ambos clubes, este tipo de encuentros suele tener un ambiente distinto, donde la rivalidad y el orgullo regional adquieren protagonismo.

Juticalpa intentará aprovechar su condición de local para dar la sorpresa, mientras Olancho FC buscará imponer su mejor momento futbolístico y quedarse con el triunfo en una nueva edición del derbi olanchano.