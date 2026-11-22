Mucha belleza se vio en el estadio Carlos Miranda de Comayagua para el clásico entre Motagua ante el Olimpia
El clásico entre Motagua y Olimpia se jugó en Comayagua y la seguridad no podía faltar en el estadio Carlos Miranda.
Mas de 500 policías nacionales se distribuyeron en varios anillos de seguridad en el estadio Carlos Miranda de Comayagua para mantener un orden para dicho encuentro deportivo.
Cada aficionado que llegó al estadio recibió una inspección de parte de los elementos de la Policía Nacional
Por supuesto que la belleza no podía faltar para este encuentro deportivo y las aficionadas de Comayagua se hicieron presentes.
Las aficionadas del Motagua no podían perderse este clásico contra el Olimpia y llegaron bien identificadas.
Un bonito ambiente entre familias se vio en el estadio Carlos Miranda de Comayagua para el juego entre Motagua y Olimpia.
La belleza de Comayagua no podía faltar para este encuentro de Motagua contra el Olimpia.
Las edecanes de igual forma no podían faltar para dar más belleza en este gran encuentro de fútbol.
Esta chica se robó muchas miradas desde su llegada al estadio Carlos Miranda de Comayagua.
Virginia Varela, mamá de Emilio Izaguirre Jr se robó muchas miradas en su llegada al estadio Carlos Miranda, no es para menos con tanta belleza.
Otra que se robó un par de miradas fue esta guapa agente de la Policía Nacional de Honduras.