Juticalpa FC vs Choloma EN VIVO: Hora y dónde ver partido de Liga Nacional

Olancho, Honduras.- Juticalpa FC y CD Choloma se están enfrentando un duelo clave en la lucha por abandonar las últimas posiciones de la tabla en Liga Nacional .

El conjunto olanchano llega a este compromiso con seis puntos, mientras que el cuadro maquilero suma siete unidades, por lo que el resultado podría provocar movimientos importantes en la clasificación.

El historial favorece a Juticalpa FC, que en cuatro enfrentamientos contra CD Choloma registra dos triunfos y dos empates, con siete goles anotados y cinco recibidos. Además, los olanchanos forman parte de los tres equipos a los que Choloma todavía no ha podido vencer en la historia de la Liga Nacional, junto con Motagua y Olancho FC.

Uno de los principales desafíos para los visitantes será romper su mala racha fuera de casa. CD Choloma acumula cinco derrotas consecutivas como visitante en el torneo: cayó 2-0 ante Génesis FC, 2-1 frente al Atlético Independiente, 2-1 contra Real España, 1-0 ante la UPNFM y 2-1 frente a Motagua.

Por su parte, la experiencia de Héctor Vargas en el Juan Ramón Brevé Vargas representa otro dato a tomar en cuenta. El entrenador ha visitado en nueve ocasiones a Juticalpa FC, con un balance de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas.

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Además, Vargas acumula tres partidos consecutivos sin perder en sus visitas a este rival. Su último triunfo en esa condición fue un 0-3 al frente de Marathón, el 15 de agosto de 2018. Posteriormente, empató 1-1 con los verdolagas el 3 de febrero de 2019 y repitió ese marcador con Real Sociedad el 4 de agosto de 2024.