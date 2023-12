Julio Gutiérrez de Motagua: Diego Vázquez y la gran final con Olimpia

Para Gutiérrez, en el mimado no hay miedo al Olimpia de Pedro Troglio , y en la misma confirmó los precios para el juego de ida, donde el home club será el elenco vestido de azul; 200 lempiras la localidad de populares, 400 sombra y 800 silla, juego que será el próximo domingo a las 5 de la tarde.

Es un logro que hay que darle méritos a los jugadores, haber tenido tres técnicos en una temporada no es usual en un término de tres o cuatro meses, eso es Motagua , en donde todos los jugadores tienen la capacidad para poder encarar este tipo de presión y de partidos. Motagua acostumbra a estar en estas instancias, no es una sorpresa, pero sí un trabajo para felicitar a los jugadores.

No mirábamos contundencia en el equipo, hay coaas internas que son pequeñas situaciones que no mirábamos que César pudiera corregir, entonces más que todo era eso. No se miraba una base sólida y se tomó la decisión de traer a Diego.

Ahora se viene Olimpia buscando tricampeonato y título invicto, ¿qué tan difícil se la pondrá Motagua que tiene nueve partidos sin conocer la victoria ante ellos?

Olimpia es un gran equipo, por eso está invicto, es el favorito para esta serie, tiene jugadores que están marcando la diferencia en este torneo, no sé cuántos partidos tendrá invicto desde el torneo pasado, pero Motagua ya ha llegado en estas mismas circunstancias y tendremos que remar contra la corriente.