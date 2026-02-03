Julian Martínez, el hondureño que vive un mal momento con FC Alverca de Portugal

Sin embargo, el panorama no es sencillo para el catracho, ya que el mercado de fichajes se encuentra cerrado en las principales ligas de Europa, quedando como únicas opciones algunos destinos exóticos o la Major League Soccer de Estados Unidos. En caso de permanecer en el conjunto luso y no revertir su situación, Martínez podría buscar una salida hasta el mercado de verano.

San Pedro Sula, Honduras. - Julián Martínez atraviesa un momento complicado en el FC Alverca. El defensor hondureño perdió la titularidad en el equipo portugués, propiedad de Vinicius Júnior, y su entorno ya analiza un posible cambio de aires ante la falta de continuidad.

Desde su regreso de la lesión, el zaguero apenas ha tenido participación irregular. Disputó 29 minutos en su primer encuentro, luego fue titular en cuatro partidos consecutivos jugando los 90 minutos, pero posteriormente pasó dos encuentros sin sumar. Volvió a la acción ante el SC Braga, donde jugó 45 minutos antes de ser sustituido al inicio del segundo tiempo, y en el último compromiso frente al Estrela Amadora volvió a quedarse en el banquillo.

MAL MOMENTO PARA LA LEGIÓN HONDUREÑA

Otro de los hondureños que no la pasa bien es Denil Maldonado en el Rubin Kazán de Rusia, equipo con el que no ha debutado desde que llegó. No obstante, recientemente regresó a los entrenamientos para ponerse al lado de sus compañeros y poder sumar sus primeros minutos con el club ruso.

Por otro lado, Romell Quioto perdió la titularidad con el Al-Najma de la primera división de Arabia Saudita y decidió romper su vínculo con el club. Ahora se encuentra militando en la segunda división del país mencionado anteriormente.

Alberth Elis fue otro de los que se quedó sin equipo luego de rescindir su contrato con el CS Marítimo, club con el que apenas jugó siete partidos, que se tradujeron en una baja cuota de minutos: apenas 48 durante su estadía en Portugal.

Deybi Flores fue otro de los que sorprendió al quedar como agente libre, ya que el mediocampista hondureño venía siendo titular con el Al-Najma de Arabia Saudita. Sin embargo, el lunes por la tarde fue dado de baja. El Heraldo onoció que los motivos se debieron a que el catracho no logró adaptarse al país y no sabía hablar inglés, situación que le complicaba su convivencia dentro del equipo.

Por último, Kervin Arriaga venía siendo titular en el Levante UD de la primera división de la Liga Española, pero luego de los rumores sobre una posible salida al Genoa o Atalanta, el “Misilito” perdió la titularidad y suma tres partidos sin disputar un solo minuto.