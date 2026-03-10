Julián Alvarez: "Puede ser que sí, puede ser que no” esté la próxima campaña en el Atleti

Después de la victoria por 5-2 contra Tottenham , con dos goles suyos, en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Metropolitano, la prensa preguntó al atacante por su futuro.

Madrid, España.- Julián Alvarez , delantero internacional argentino del Atlético de Madrid , abrió las dudas sobre su futuro en el conjunto rojiblanco, al asegurar que no sabe si estará la próxima campaña en el club, aunque remarcó que está “muy feliz aquí”.

“¿Puedes garantizar que la próxima temporada tú estarás en el Atlético de Madrid?, le cuestionaron en la zona mixta.

“Yo que sé, no sé, pero puede ser que sí, puede ser que no. Nunca se sabe. Pero estoy muy feliz acá. Me haces una pregunta que después sale por todos los lados, pero estoy feliz, pienso en el día a día, trabajo para mejorar, para dar lo mejor acá, nunca dije nada ni hable mal del club, estoy muy agradecido, la gente también me brindó su cariño, así que estoy muy feliz”, contestó el delantero argentino.

También se le ha preguntado por las noticias de algunos medios que lo han acercado al Barcelona de salir del Atlético de Madrid.



“Yo no tengo nada para decir. Son cosas que se dicen en las redes sociales. Se hablan muchas cosas, pero cualquiera pone lo que opina, lo que piensa y se va haciendo una bola. Estoy bien acá, estoy muy contento y peleando en todas las competiciones”.