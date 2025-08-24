A juicio el boxeador Julio César Chávez Jr. por tráfico de armas y nexos con el narco

Hermosillo, México.- Un juez mexicano ordenó juicio al boxeador Julio César Chávez Jr., hijo del excampeón de boxeo Julio César Chávez, en Hermosillo, Sonora, por los delitos de tráfico de armas y presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa, aunque su proceso lo continuará en libertad.

En una segunda audiencia realizada virtualmente, por temor a un atentado contra el púgil en su traslado del Cefereso 11, penal de máxima seguridad en Hermosillo, al Poder Judicial, el juez Enrique Hernández Miranda ordenó juicio por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas a Chávez Jr.

Además, dictó la medida de libertad bajo caución, por lo que saldría inmediatamente de prisión.

La audiencia duró tres horas, tiempo en el que el púgil siguió el desarrollo desde un monitor, vistiendo la misma camisa polo con la que fue deportado desde Arizona hacia Nogales (Sonora), el pasado lunes 18 de agosto.

Asimismo, el juez de control concedió tres meses más para la investigación complementaria y fijó como fecha tentativa para la próxima audiencia el 24 de noviembre.

En su equipo de defensa, el hijo del legendario Julio César Chávez, tenía tres abogados y uno de ellos expuso que el Ministerio Público Federal, que formuló la imputación, presentó 21 pruebas de las cuales solamente en nueve se mencionaba al acusado.