Joven jugador hondureño destaca en el Villareal de España: ¿De quién se trata?

Villareal, España.- En el vasto escenario europeo del fútbol juvenil ha surgido un nuevo talento hondureño que promete dejar huella: Jorge Pineda, un extremo izquierdo que milita en las categorías inferiores del Villarreal de España. Este joven originario de Tegucigalpa ya ha comenzado a destacar por su habilidad y rendimiento, y ahora sueña con vestir la camiseta de la Selección Nacional, deseando aportar su calidad y pasión a la camiseta catracha. Pineda se destaca como atacante en las divisiones inferiores del Submario Amarillo. Nacido en 2007, el capitalino pertenece a la categoría juvenil C del club, donde luce la camiseta número 10, que destaca la importancia que tiene en el equipo. Recientemente ha sido invitado a entrenar con el juvenil B, un claro indicio de su rápido progreso y potencial.

Oriundo de Tegucigalpa, Jorge tiene 18 años y ha demostrado en su primera temporada un rendimiento destacado con 20 contribuciones de gol en 30 partidos. Su juego se caracteriza por ser encarador, con un excelente dribling que le permite superar rivales, un remate potente desde media distancia y una velocidad notable que aprovecha para desbordar por la banda izquierda. A pesar de su buen desempeño, Pineda aún no ha recibido ninguna llamada de parte de la Federación de Fútbol de Honduras. Sin embargo, sabe que es elegible para formar parte de la Sub-20 que dirige Orlando López, la cual se prepara para disputar el premundial en 2026 con el objetivo de clasificar al Mundial de esta categoría que se jugará en 2027 en Azerbaiyán. "Sería un honor jugar para mi país Honduras, además mis papás también son de ahí, me gustaría representar a mi Honduras", declaró en una breve entrevista para el canal de YouTube Mosquera César, mostrando su compromiso y arraigo hacia su tierra natal. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.