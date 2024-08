Juan Josué Rodríguez y su nueva vida luego de retirarse joven del fútbol

SAN PEDRO SULA, HONDURAS.- Juan Josué Rodríguez, su adiós del fútbol fue muy repentino, pero su talento, su sensacional manera de tocar el balón y de dar pases de gol se mantienen en la memoria de los fanáticos de la esférica en Honduras. Mejor conocido como “Rambito”, quien destacó con el Parrillas One y terminó siendo parte de aquel Marathón que se coronó ante Motagua en el Yankel Rosenthal en el 2018. El nacido en San José, Copán, se retiró a los 31 años, una edad muy joven para alguien que brillaba en la Liga Nacional de Honduras y que dejó destellos en la Selección Nacional. Pero todo acabó para ‘Rambito’ en un abrir y cerrar de ojos, ya que después del título obtenido con el verde, regresó a Parrillas One, equipo con el que no pudo regresar a la primera división.

Juan José, ahora de 36 años de edad, charló con DIARIO EL HERALDO, contó cuál es su nueva faceta desde que se retiró, los fichajes frustrados en su carrera, los clubes grandes de Honduras que lo buscaron y reveló que un equipo de Inglaterra lo intentó fichar. --- ENTREVISTA --- ¿Qué ha sido de su vida desde que se retiró del fútbol? Después del retiro me dediqué a estudiar. Estoy sacando Derecho, ya casi a la mitad de la carrera. ¿Jugando? Ahora solo lo hago en la Liga de Veteranos, en Campisa. ¿De “Rambito” a Abogado? Es parte de la vida, no nos podemos quedar de brazos cruzados, lastimosamente no seguimos en el fútbol, pero la vida no termina ahí, hay que seguir luchando. ¿Por qué se retiró del fútbol? Es complejo, al final me decepcioné, pasaron muchas cosas que no me gustaría tocar el tema, siempre tratando de salir adelante. ¿Por qué se decepcionan los jugadores en el fútbol? Es que creo que hay muchos factores, no me gustaría tocar el tema. Al final, uno cuando ya tiene familia e hijos se dedica más a lo seguro. En nuestro fútbol cuesta más. Si no vas a estar en un club responsable, ¿para qué vas a estar jugando? No tiene sentido.

¿Con quién vivió su mejor momento en el fútbol? Con Parrillas One fue mi mejor momento, porque me llamaron a la Selección. Luego pase a Marathón, son momentos que no voy a olvidar, eso lleva grabado en el corazón, incluso salí campeón de Liga Nacional con ellos. Dupla con Chino Iván López Era un buen complemento para mí, yo sabía que cuando yo le daba la pelota a él, yo tenía que llegar al área, siempre me la iba a rezagar. ¿En su prime fue de los mejores volantes de Honduras? Sí, claro. Gracias a Dios se me dieron las cosas en el momento en el que yo estuve jugando me salió todo bien. Salida repentina de Marathón Es bien difícil, yo tenía contrato con Parrillas One, y don Luis no me quería seguir prestando, no sé lo que pasó entre directivas, pero, al final me dijeron que no iba a continuar, yo ni sabía, sino que miré al “Chino” Discua con mi número. Entonces, dije que no iba a continuar, ahí me di cuenta, nadie me comunicó de Marathón, nadie me dijo: “Muchas gracias, no vamos a seguir contigo”. Yo me di cuenta cuando vi al Chino Discua con mi número.

¿Le decepcionó eso? Sí, porque, ¡pucha!, vengo de salir campeón con ellos, y de la nada a segunda, sin menospreciar, uno como jugador quiere estar en primera división, yo quería seguir con Marathón, las cosas no se dieron, pero yo siempre quedo agradecidos con ellos. ¿Cuántos años tenía cuando se retiró del fútbol? Tenía 31 años de edad cuando me retiré. En segunda jugué un torneo más con Parrillas One. Luego, me decepcioné, le dije que no iba a continuar y me fui para Estados Unidos, siempre me iba unos dos meses a estar allá. ¿Trabajaba y jugaba? Sí, allá es otro sistema. Uno como jugador se puede decir que le va bien, tanto en el fútbol como en el trabajo. Por ejemplo: yo aprovechaba el tiempo. Estados Unidos es otro sistema, ¿qué opina de los que critican mucho a los jugadores de Liga Nacional que participan en torneos burocráticos? Sí, cada quien cubre sus necesidades como puede, aquí en Honduras son pocos los clubes que pagan: Olimpia, Real España, Motagua, Marathón. Luego pare de contar. ¿Cómo es jugar en Veteranos? Estoy en Independiente en Campisa. Jugamos los sábados en la de 35 (años). No hemos perdido el toque, ahí estamos.