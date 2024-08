Posadas, Chirinos y Vargas, juegan en Alemania y Rueda los quiere en selección de Honduras

Leo nació en Hamburgo y toda su carrera la ha desarrollado en Alemania, pero su madre es hondureña y eso hace que tenga doble nacionalidad. “Él no tiene cédula ni pasaporte hondureño, la mamá tendría que ir desde Hamburgo, la Federación los contactará para que vaya a Berlín (a gestionar el papeleo)”, contó Rueda la semana pasada.

Posadas realizó su formación como futbolista en el equipo Hamburgo, en donde llegó a jugar muchos partidos tanto en las categorías Sub 17 y Sub 19 como en el equipo B. En Hamburgo se convirtió en capitán y su buen rendimiento lo llevó a que el año anterior pasara al histórico Borussia Dortmund. La pasada temporada la jugó con la Sub 19 del club amarillo e, incluso, disputó seis encuentros de la UEFA Youth League (la Liga de Campeones juvenil de Europa). Esta campaña participará con el Dortmund B de la tercera división.

Leonardo Posadas puede perfectamente jugar con la Bicolor por sus orígenes, aunque ya ha jugado en las selecciones Sub 17 y Sub 19 de Alemania y será él quien tomará la decisión final.