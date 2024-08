Pedro Troglio tendrá un careo con árbitro que ordenó la expulsión en juego de Olimpia

El entrenador de los merengues adujo que Ordóñez le habló mal y lo insultó y eso desató su ira para actuar como lo hizo y finalmente ser extrañado en el duelo contra los lecheros. algo que reconoció a Diario El Heraldo que no debió hacerlo.

Ahora la Comisión de Disciplina esperará la reunión que se sostendrá en sus oficinas el próximo lunes 19 de agosto para tomar una determinación respecto a la expulsión del mundialista con Argentina en Italia 1990.

“Él me insulta, me dice ‘mama ver..’ y ‘andate a la pi..’, una cosa así, por eso yo me regreso y le digo esa palabra ‘quién sos, la concha de tu madre’ y le respondo a la provocación”, reconoció a Diario El Heraldo el técnico.