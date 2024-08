Pedro Troglio revela los insultos que recibió del cuarto árbitro en La Ceiba

“Yo mañana haré una conferencia de prensa por la mañana porque él me insulta, me dice ‘mama ver**’ y ‘andate a la pi**’, una cosa así, por eso yo me regreso y le digo esa palabra ‘quién sos, la concha de tu madre’ y le respondo a la provocación”, dice sin tapujos.

Explicó un poco el contexto de su ira en el duelo. “Yo le había ido a discutir que a todo el staff técnico nos decía que tenía que estar en la línea de cal nuestra y todo el cuerpo técnico del Victoria estaba protestándole al árbitro e hicieron amonestar a (Jhonatan) Paz y cuando me acerco me contesta mal, ‘¿y vos qué haces acá, andate para alla’”.

“Le dije que me hablara bien porque yo le estaba hablando bien y en eso me insultó y yo también, yo salí de mi línea para decirle porque no venía cuando yo lo llamaba y ahí me dijo lo que me dijo”, explicaba el técnico de los tetracampeones nacionales.

Para Troglio es injusto que los castigos siempre dependan de un papel, porque no hay derecho a réplica ni de técnicos, peor de jugadores. “Lógico que en el Acta Arbitral figura lo mío nada más, porque nunca hablan de lo de ellos y eso es la injusticia de lo que hay a la hora de la declaración”.

Fue sensato al afirmar que su respuesta al cuarto árbitro Allan Ordóñez, de la filial de La Ceiba, no fue la adecuada al insulto que este le profirió y reveló lo que le pedirá a la Comisión de Disciplina en una carta que él enviará.