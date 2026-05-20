Jorge Serrano confiesa a quién le dedicará el campeonato Motagua y lo que le dicen en Marathón

Uno de los jugadores a seguir es Jorge Serrano , extremo panameño que se ha convertido en una de las piezas más importantes en el esquema del técnico Javier López en el Ciclón Azul.

Tegucigalpa, Honduras.- Este jueves 21 de mayo se disputará el primer pulso de la final del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras, que tendrá como protagonistas a Motagua y Marathón .

Además, reveló la motivación especial que representa buscar el título para dedicárselo a su familia y a Romario (compañero que sufrió una grave fractura). Se refirió al ambiente que se vive en las finales del fútbol hondureño y a la rivalidad que sostendrá con sus amigos que militan en el conjunto verdolaga.

A un día del encuentro, Serrano compareció ante los medios de comunicación y habló sobre la responsabilidad de disputar una nueva final con Motagua, el favoritismo que ha acompañado al equipo durante el torneo, su crecimiento futbolístico en el Clausura 2026.

Sensaciones previo a la final de ida con Motagua

Estamos en una nueva final, sabemos el equipo que tenemos por delante, lo que es Marathón, lo que representa y lo que se juega. Pero acá está Motagua, un equipo grande, un equipo que está acostumbrado a títulos y no es Olimpia. Por ahí somos nosotros siempre u Olimpia, siempre va por ahí. Tenemos que hacer respetar nuestra casa, terminamos en casa y con humildad hacer un excelente partido y poder buscar la victoria.

¿Cómo manejaron el favoritismo a lo largo del campeonato?

Estaba evidente porque veníamos haciendo una buena temporada, siempre de primero, de segundo, de primero, de segundo. Creo que por sí solo se da ese comentario. Nosotros teníamos la mente y el objetivo claro, que era llegar a la final, hacer nuestro trabajo y darle la veinte a esta hinchada, a esta afición que se lo merece mucho.

Hemos visto un torneo Clausura buenísimo tuyo, una titularidad indiscutible de tu parte. ¿Cómo ha sido ese cambio para vos en este torneo?

En su momento lo toqué y lo dije. A inicio de torneo no estaba teniendo tantas oportunidades de juego. Me hicieron esa pregunta, pero al revés. Creo que todo está en la mente. Uno tiene que trabajar día a día. Las cosas van a llegar en su momento y los frutos, cuando tú haces las cosas bien, llegan. Aproveché mi oportunidad, se me dio, con resultados, con estadística. Después, que el equipo esté bien y con el funcionamiento que estamos haciendo todos, el equipo esté de buena manera y dando resultados. Ahí no hay ningún problema y estamos contentos todos.

Del otro lado hay amigos, Javier y Samudio. No sé si has podido platicar con ellos.

Sí tengo amigos ahí, también Johnny. Con Samudio es con el que más hablo y con Johnny, con Javier no tanto, pero sí nos llevamos bien. Esto es lindo, saber que del otro lado hay dos de tu nacionalidad. Ellos se juegan muchas cosas y yo acá también me muevo todo por Motagua. Creo que lo vamos a disfrutar al máximo, es lo que le decía a Samudio, y que gane el que Dios quiera y el que mejor haga las cosas.

Sabemos que sos muy emocional y sos una persona muy apasionada del club. ¿Qué significa para vos volver a una final?

Es un anhelo que quiero, porque se lo quiero dedicar a mis hijas y a la que nació, que cumple el 30 de mayo un año. Quiero dárselo a ella, a mi familia y a mi pareja, que son los que están con uno en las malas. Son los que la sufren contigo cuando las cosas no te salen bien. Y los mensajes que ves cuando las cosas no te salen bien son los de ellos, los de tus familias cercanas. Creo que es para ellos esta veinte y para la afición, que para donde vamos siempre están. Cuando íbamos a Centroamérica siempre estaban allá también, en los otros países. Creo que se lo merecen todo y vamos a darlo todo para que esa copa les llegue.

Sienten el favoritismo por el hecho del buen torneo que realizaron a comparación de Marathón. Y también para ustedes el tema de Romario, que fue una pérdida que tuvieron durante el torneo y fue importante para ustedes.

Se lo dejamos saber a Romario. Creo que nosotros estamos convencidos y completamente seguros de que esto va por él. Fue una pérdida dentro del terreno, que por ahí lo fuimos sintiendo, pero teníamos que ponerle ganas porque no había tiempo para lamentar. Esto es por él. Tenemos que llegar a esa final con contundencia y con el objetivo de que el campeonato va para él. Al igual que ellos tienen con quién también ponerle para ganarla, que creo que fue el presidente de ellos que murió. Las dos partes tienen esa nostalgia de querer darle la copa a las personas, pero nosotros estamos convencidos de que somos Motagua y lo podemos lograr.