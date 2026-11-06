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Jorge Jesus da la cara tras retiro de Cristiano Ronaldo de Portugal: "Pensaba que volvería"

El técnico de la selección de Portugal, Jorge Jesus, ha dado más detalles de su reacción sobre la noticia de Cristiano Ronaldo

  • Actualizado: 06 de noviembre de 2026 a las 10:47
Jorge Jesus da la cara tras retiro de Cristiano Ronaldo de Portugal: Pensaba que volvería

Jorge Jesus confiaba que Cristiano Ronaldo regresara a la selección de Portugal.

Lisboa, Portugal.- El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, afirmó este viernes que pensaba "que Cristiano volvería" al equipo nacional, pero el jugador anunció su retirada tras las desavenencias con el técnico, quien aseguró que respeta esa decisión.

"Claro que pensaba que (Cristiano) volvería, pensaba convocarlo, hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Él decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder", dijo Jesus en una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa.

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El técnico recordó que Cristiano "estaba jugando, estaba marcando goles" con su club, el Al Nassr saudí.

Jesus señaló, además, que no sabe "responder al porqué de su decisión" y aseguró que tuvo conocimiento de la retirada al mismo tiempo que el resto del público.

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"Hasta ese momento no tenía conocimiento de nada", señaló.

Sobre el conflicto que mantuvo con el ahora excapitán de Portugal, Jesus aseveró que "no hay ningún resentimiento" y destacó la "fuerte amistad" que entabló con el exdelantero del Real Madrid la temporada pasada en el Al Nassr.

El seleccionador aseguró, además, que no cambiaría nada de su actuación.

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"Tomé una decisión como entrenador. Una decisión pensando en mi equipo, en la selección portuguesa. Soy consciente de que no hice nada para que esto ocurriera", explicó.

"No me siento culpable de nada", añadió.

Cristiano Ronaldo, de 41 años, abandonó repentinamente y sin previo aviso la concentración de Portugal el pasado 30 de septiembre por desavenencias con Jorge Jesus, después de no haber jugado en el partido contra Noruega, disputado en Oslo el 27 de ese mismo mes (1-2).

Según Cristiano, el motivo del desencuentro fue que Jesus lo hizo calentar durante media hora y después no le dio entrada al campo.

El jugador fue sancionado con 30 días de suspensión y una multa de 255 euros. El plazo de suspensión ya había concluido, por lo que podía ser convocado de nuevo, pero el jueves anunció su retirada del equipo nacional en un vídeo que compartió en sus redes sociales.

El vídeo se proyectó en la sala antes de la rueda de prensa y del anuncio de la convocatoria por parte del seleccionador.

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Redacción web
Agencia EFE

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