Jorge Jesus da la cara tras retiro de Cristiano Ronaldo de Portugal: "Pensaba que volvería"

Lisboa, Portugal.- El seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, afirmó este viernes que pensaba "que Cristiano volvería" al equipo nacional, pero el jugador anunció su retirada tras las desavenencias con el técnico, quien aseguró que respeta esa decisión. "Claro que pensaba que (Cristiano) volvería, pensaba convocarlo, hablar con él. Pero tengo que respetarlo. Él decidió que era hora de abandonar la selección. Tarde o temprano tenía que suceder", dijo Jesus en una rueda de prensa celebrada en el complejo Ciudad del Fútbol de Oeiras, a las afueras de Lisboa.

El técnico recordó que Cristiano "estaba jugando, estaba marcando goles" con su club, el Al Nassr saudí. Jesus señaló, además, que no sabe "responder al porqué de su decisión" y aseguró que tuvo conocimiento de la retirada al mismo tiempo que el resto del público.

"Hasta ese momento no tenía conocimiento de nada", señaló. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Sobre el conflicto que mantuvo con el ahora excapitán de Portugal, Jesus aseveró que "no hay ningún resentimiento" y destacó la "fuerte amistad" que entabló con el exdelantero del Real Madrid la temporada pasada en el Al Nassr. El seleccionador aseguró, además, que no cambiaría nada de su actuación.