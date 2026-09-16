Jorge Álvarez no se guarda nada y reacciona tras declaraciones de José Mario Pinto sobre Olimpia

El centrocampista no titubeó al referirse a la situación de Pinto y la de otros futbolistas que decidieron tomar nuevos rumbos profesionales, insistiendo en que el cambio de colores no anula los sentimientos por la institución.

San José, Costa Rica .- La tormenta mediática que provocó la marcha de José Mario Pinto del Olimpia continúa provocando intensas reacciones en el entorno de la escuadra merengue. Ante el malestar visible en un sector de la hinchada blanca debido a los comentarios recientes del extremo, el volante Jorge Álvarez compareció ante los medios de comunicación para respaldar públicamente a su antiguo colega de camerino.

Para demostrar la validez de su postura, Álvarez desveló que la comunicación y el afecto mutuo siguen muy vigentes en la cotidianidad del grupo: "Cada día están escribiendo ver cuándo nos toca jugar, nos preguntan después de los partidos, nos escriben, entonces pasan pendientes".

"Creo que el hecho de que Pinto, Carlos, los que se han ido... no es que dejan de amar el club. Creo que ellos son olimpistas desde pequeños también", afirmó el volante. De esta manera, el jugador buscó calmar las aguas y suavizar el descontento del entorno olimpista.

Al abordar los reclamos de la grada, que tildaron el comportamiento del atacante como un acto de ingratitud, el mediocentro suavizó el impacto de la polémica: "Quizá las palabras de él se malinterpretaron o la pregunta lo llevó a eso, pero creo que hablando un poco del tema... quizás no es decir mal agradecimiento. Aquí todos hemos sentido crítica de la afición y es normal cuando no estás en tu momento".

Al momento de repasar el palmarés del futbolista saliente, Jorge Álvarez solicitó cordura y consideración hacia alguien que colaboró directamente en la época dorada más reciente del León. "Pinto se fue con 10 títulos y uno internacional, entonces tampoco podemos ser groseros con él y matarlo por quizás algo que se malinterpretó", aseveró con firmeza el mediocampista. Asimismo, confió en que el extremo aclare la situación pronto: "Ojalá él hable sobre eso y explique que quizás no era la manera en la cual él quería expresarse".

Para concluir, manifestó que esta misma nostalgia y seguimiento ocurre con más figuras que partieron de la plantilla: "Tanto él como Carlos o el mismo Alex López también pasan muy pendientes de Olimpia, Julián pasa pendiente de nosotros... entonces creo que la gente también no tiene que ser tan grosera y matarlo por ese tipo de cosas".

Del mismo modo, el futbolista detalló que el plantel actual sostiene el ADN competitivo gracias al liderazgo de ciertos referentes: "Hemos tenido muchos compañeros que nos han enseñado a lo que es representar a Olimpia, seguir amando a Olimpia. Creo que uno de ellos es Chirinos también, Menjívar, cómo se pelea con la afición contraria y todo, cómo vive, cómo disfruta, cómo trabaja en el día a día".