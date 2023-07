Jonathan Rougier avisa: “No tengo dudas que vamos a mejorar y que le vamos a competir al Olimpia”

Estoy feliz de estar acá, es como mi segunda casa. Tenemos una comunión de porteros que la verdad está muy linda, al que le toque jugar pues los demás apoyan, no hay nada que reprochar al que tiene que jugar, hay que estar muy pendiente del que le toca jugar para apoyarlo. Para los chicos nuevos eso es lo que tratamos de transmitir, que aquí en Motagua nos traen o nos contratan para jugar en Motagua y no para ser titular. Todos queremos ser titular, pero es difícil, somos muchísimos jugadores, nosotros los porteros somos seis, así que tenemos claro eso de apoyar al máximo siempre al que le toca. Motagua es una familia, un club.

No sé si decir que sentimos más presión, por lo menos en mi caso es como la necesidad de querer volver a los puestos o lugares importantes de la competencia, tenemos la bendición de poder estar en otra copa internacional, que no es poca cosa la verdad, intentar hacer lo que hemos hecho en ediciones anteriores, es un formato diferente, pero queremos recordar ese buen pasar que tuvimos en copa, mejorarlo también, que es el sueño que tenemos todos en Motagua. En el torneo local tenemos que mejorar mucho.

A la gente decirle que siga confiando en nosotros, sé que a veces las cosas no salen como uno pretende, como uno quiere, nosotros apostábamos a algo más y lastimosamente no se nos dio. Con respecto a lo que se viene, nosotros buscamos la comunión de todos los jugadores nuevos con los que ya estaban en el club, queremos que haya una armonía dentro del plantel y que podamos hacer un buen fútbol, porque eso te lleva a ganar partidos.

Competirle al Olimpia

Yo creo que sí, aparte los jugadores que han venido le están dando un plus al equipo, hay sangre nueva con experiencia, pero joven. Creo que Yeison (Mejía) nos va a dar algo diferente, Agustín (Auzmendi) también, lo de Luis (Vega) que le pasó lo de la lesión en la Selección, que es sangre nueva, pero con experiencia que nos va a dar un plus más a lo que veníamos haciendo.

No tengo dudas que vamos a mejorar y que le vamos a competir al Olimpia porque siempre le hemos competido, tal vez algunas veces no como uno quería porque últimamente los clásicos no se han dado de la forma que nosotros queremos, siempre queremos ganar, pero la verdad que ha sido un poco abultada la diferencia, pero tenemos fe que en este torneo podemos hacer mucho mejor las cosas y no solo en este partido sino en todo el torneo en general.