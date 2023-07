¿Cómo hizo este aficionado hondureño en Phoenix para que Jerry Bengtson le regalara su camiseta?

“Le estuve gritando y me la fue a dar en la mano como caballeroso que es, Jerry Bengtson es bien humilde. Desde que comenzó a calentar yo le estuve hablando y el vato amablemente me la regaló”, decía con una amplia sonrisa en su rostro.

Carlos, oriundo de Juticalpa, Olancho, afirma que cuando miró que el delantero iba a salir de cambio bajó para pedirle la camiseta.

“Cuando salió de cambio me le fui cerquita y Bengtson me la dio. Diego Vazquez tiene que ver qué los cambios le funcionaron, pero tenemos que mejorar mucho. Qatar no jugó muy bien”, dijo y a la vez hizo su breve análisis del juego.