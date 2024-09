Bengtson arremete contra periodistas y explica la situación con Troglio: “Hablan tonteras”

¿Cómo está viviendo el mal momento con Olimpia y sobre el parón FIFA?

Este parón nos va a servir mucho para trabajar en lo físico, no venimos bien en los últimos partidos, tenemos que levantar y con eso debemos trabajar para poder mejorar.

Inusual ser octavos y eliminados en la Copa Centroamericana

Fue un golpe duro para todos, es un fracaso, Olimpia tiene que estar ahí peleando, no pasamos la siguiente fase, pero esto es fútbol, ahora toca que levantarnos para conseguir el penta en nuestra casa, va a estar difícil, nosotros tenemos un excelente equipo, podemos levantarnos en los momentos difíciles, para eso estamos trabajando.

Se menciona que hay cuatro jugadores envueltos en polémica con Troglio, ¿es cierto?

Cuando el equipo no está en su mejor momento, siempre me ponen a mí en eso, no sé por qué. Siempre me mantengo al margen de cualquier polémica. En los últimos partidos no he estado jugando, estoy molesto conmigo mismo, tengo una excelente relación con el cuerpo técnico y compañeros, no se porqué andan hablando tanto, no es ni periodista el que está hablando tonteras, es un señor que se para ahí con un teléfono en una silla en su casa y empieza a hablar tonteras, yo pienso que no le deberían de hacerle caso a eso.

Después escucho a hablar a tal periodista diciendo ahí que hay algunos jugadores, de él no me lo esperaba, es un periodista que debe analizar las cosas antes de decirlas, pero me mantengo al margen de cualquier periodista, no salen las cosas ahorita, no solo porque las cosas están en mal momento.

La vez pasada cuando se fue Lavallén me dijeron que yo tenía problemas, no soy el presidente para estar corriendo entrenadores, tengo una buena relación con todo el cuerpo técnico, hemos logrado cosas buenas, no solo porque ahora estén pasando cosas, es porque tengamos problemas, ninguno de los jugadores que mencionaron tienen problema con el profe, vamos a trabajar fuerte para sacar el equipo de donde están metidos, no le hagan caso a la gente, queremos ganar el penta.