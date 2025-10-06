Jeaustin Campos revela "secreto" de Costa Rica previo a duelo vs Honduras y lesión de Dixon

San Pedro Sula, Cortés.- Real España firmó otra remontada este domingo para vencer al Platense en una noche lluviosa en el Estadio Morazán (2-1) y Jeaustin Campos atendió la conferencia para valorar el importante triunfo que los coloca en el cuarto puesto de la clasificación con 18 unidades. El técnico de la 'Máquina' también se pronunció sobre el duelo entre Honduras y Costa Rica del jueves por las eliminatorias mundialistas y asegura que la Bicolor llega con una ligera superioridad. Su opinión sobre el regreso de Celso Borges y Kendall Waston al combinado tico.

Por otro parte, asegura que el club aurinegro le reportó a la Federación hondureña que Dixon Ramírez no estaba en condiciones para jugar. El atacante fue convocado por Reinaldo Rueda pese a la notificación y se perderá los cruces ante Costa Rica y Haití por una lesión en la rodilla izquierda.

Conferencia de prensa

Remontada sobre Platense: "Difícil, son muchos obstáculos los que tuvimos que sortear en este juego. Hoy los muchachos se partieron el lomo y por la situación de minutos pusimos a dos chicos de la Sub-17 que lo hicieron bastante bien, estoy satisfecho. Al frente teníamos un rival que ha jugado bien contra todos los equipos, en el primer juego nos ganó, pero pudimos recuperar posiciones. Esta semana hicimos dos remontadas". Sensaciones: "Estoy feliz por los muchachos, han reaccionado bastante bien. Recuperamos terreno que habíamos perdido en la liga, estamos en zona de clasificación, también estamos viendo para arriba para ver cómo podemos seguir escalando, tenemos que ganar lo que se pueda y ubicarnos en lo más arriba de la tabla". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Onan Rodríguez: "Ya lleva varios partidos, lo ha hecho bastante bien, tiene personalidad. En líneas generales tuvo un partido tranquilo, jugando más con los pies que atajando. Hemos avanzado muchísimo en darle minutos a los jóvenes y esto en lo personal nos satisface". Derbi contra Marathón tras el parón: "Vamos a tener un par de días libres, vamos a jugar hasta el otro miércoles, lo necesitamos, después haremos la recuperación de algunos, vamos a individualizar en esta mini pretemporada, con trabajo físico y un poco de fútbol. Este parón es importante para llenar el tanque de gasolina en todos los aspectos". Convocatoria de Costa Rica: "Bajas en los dos equipos, Celso Borges esta lesionado. Revelé un secreto que tenían escondido en Costa Rica (risas). Son dos selecciones muy parejas, apostaría por la localía, pero me gustarían dos empates (ida y vuelta). Costa Rica lleva más gente experimentada, tal vez pueda resistir el ambiente de acá. Los jóvenes ticos están jugando en Europa, pero no es lo mismo jugar acá".