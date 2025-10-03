Tabla de posiciones del fútbol de Honduras: Marathón gana y mete presión al Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes arrancaron las emociones de la jornada 13 del torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional de Honduras. Juticalpa FC y Marathón marcaron el inicio de la fecha con un partido electrizante en el Estadio Juan Ramón Brevé.

El "Monstruo Verde" logró un gran triunfo que lo acerca al primer lugar Olimpia que suma 24 unidades. Los dirigidos por Pablo Lavallén alcanzaron la cima de 23 puntos y le respiran en la nunca al león.

Olancho FC es tercero con 20 puntos y Lobos UPNFM, la revelación del torneo, tiene 16 puntos. Luego siguen Platense y Real España que están metidos en la pelea del certamen ocupando los últimos puestos de liguilla.

Motagua aparece en la séptima posición y sorpresivamente no está en lugares de privilegio. Juticalpa es octavo con 13 unidades, Génesis es noveno, Choloma es penúltimo y Victoria se hunde en el último lugar del torneo Apertura 2025.