Olimpia sufrió para derrotar a la UPN en un partido que costó que iniciara por lluvia

Choluteca, Honduras.- Luego de casi dos horas de retraso, el UPNFM vs Olimpia finalmente se disputó y terminó con un resultado positivo para los Albos que pasaron apuros en Choluteca. Los dirigidos por Eduardo Espinel remontaron por 1-2 al cuadro universitario y se refuerza en la cima del Apertura 2025 tras disputar la jornada 13 del torneo.

Las cosas no empezaron bien para el Olimpia , ya que los Lobos de la UPNFM tomaron la iniciativa, solo que sin jugadas efectivas ni claras. El equipo de Salomón Názar ingresó al partido con un mejor ritmo ante un desorientado cuadro 'B' de los Albos.

Eliú López, del cuadro universitario, fue el que destacó en esos primeros minutos con desbordes y centros. El más claro llegó en el 16 cuando mandó un pase raso al corazón de área, intentaba ser una amenaza, pero allá en el área chica no llegó nadie para cerrar.



Lobos estaba en su mejor momento y entre más tiempo pasaba, mejores eran las acciones peligrosas. Primero se atrevieron con un disparo desde el borde del área que intentaba sorprender al guardián Albo, pero Salazar en el fondo estaba atento para evitar encajar en primero antes de cumplirse la media hora de juego.

Olimpia, aunque tuvo poco en la primera parte, estuvo a punto de abrir el marcador con un golazo. Dereck Moncada al 31' remataba de primera tras un amague de Bengtson en el área chica, pero Celio Valladares evitó en dos ocasiones que el balón se escapara al fondo de la red. UPNFM respondió de la mejor manera y en una nueva jugada preparada, asistir a Geremy Rodas que vino desde atrás para soltar un bombazo que terminó pegando en el travesaño. En esa misma acción, Juan Martínez se quiso probar con una chile sobre los linderos, pero no logró darle la mejor dirección.

Sin embargo, la UPNFM amargo al Olimpia en el 37'. Eliú López consiguió la pena máxima tras buscar el balón suelto en el área chica, y Salazar en el intento de despejar la esférica, derribó a López. Said no lo dudó y sancionó el lanzamiento desde los 12 metros y le sacó cartulina amarilla al portero merengue: Roberto Moreira tomó la responsabilidad y engañó al guardián Albo para encajar el 1-0 de la noche y llevar a su equipo con la ventaja al descanso.