Jeaustin Campos no oculta su alegría y revela su estrategia para hacerle daño a Motagua

Y bueno, lo principal que teníamos que hacer era intentar presionar, jugamos contra un gran equipo, un equipo que se preparó para dos torneos, que es el actual campeón. Y que bueno, no es casualidad que estén así. Así que también fueron un digno rival. Creo que el hecho de que Motagua haya sido un muy buen rival, un digno rival, y nosotros tener la dicha de pasar, creo que engrandece más el trabajo que hicimos. Motagua es un equipazo muy bien dirigido y la verdad que estos finales son así, pequeños detalles, hasta fortuna, suerte, no sé.

Primero agradecerle a Dios la oportunidad de vivir esto, la parte linda del fútbol. Y agradecerle a Dios por haberme puesto acá, poder hacer lo que me gusta. También de tener un grupo de futbolistas que, indescriptible la verdad, el corazón, ustedes lo vieron, en la cancha y no es ni la mitad de lo que ellos exhiben como seres humanos, como futbolistas persiguiendo un sueño. Y eso la verdad me conmueve mucho.

Hoy, a diferencia de otros partidos, se sale con dos hombres rápidos, tanto Vuelto como Dixon. ¿En base a qué se tomó esa decisión, por el resultado o por el adversario, el momento que se vivía?

Fueron 5-4-1, ya lo teníamos un poco estudiado. Y sabíamos que dos hombres en el mediocampo, aunque por ahí atrás íbamos como a estar con el cuchillo aquí, porque íbamos a estar hasta mano a mano con gente muy rápida. Pero íbamos a tener esa superioridad numérica en el medio. Y que, a partir de ahí, atacarlos por dentro con los centrales. 4-5 en el primer tiempo, antes del gol que otro partido también, como el pasado que hicieron ellos allá. Un poco ese juego, ¿no? De qué es lo que usted puede esperar.

Y que el hecho que jugaran a perfil cambiado, Moya y Vuelto. También te asegura que iban a coger hacia adentro, donde Yeison Moreno podía estar mano a mano. Ahí fue donde nosotros empezamos a descerrajar un poco y tomamos el control.

¿Qué opinión tiene del partido de Darixon Vuelto?

Acordémonos que cuando estaba Maylor en el lateral, pues teníamos a Dixon arriba. O Chapetilla estaba jugando de lateral y teníamos a Dixon arriba. Entonces era una competencia fuerte y tenía minutos, pero no tantos. Pero obviamente es un tipo que en las finales tiene que aparecer. Tiene que aparecer Moya, tiene que aparecer Ever, tiene que aparecer Patón, tiene que aparecer Buba, Benavídez, Devron. Esta experiencia que ya ha vivido esto tiene que aparecer.

Y en buena hora por Vuelto es un tipo trabajador, callado y que se merece hoy esta satisfacción también. Y esperamos que se le haya quedado un poquito de pólvora para el miércoles y para el fin de semana. Y que siga brillando porque la verdad ha hecho una muy buena serie los dos partidos.

El halago de la afición y el gol de la estocada final

Tuvimos cuatro o cinco. Moya por ahí tuvo dos. Le sacaron una de las rayas también. Sabíamos que podíamos llegar ahí. Pero necesitábamos meter la estocada primero. Necesitábamos meter el puñal primero. Era la única manera en que ellos iban a estar heridos y que iban a salir un poquito mal. Y a partir de ahí tuvimos más situaciones de gol también. Nos dejaron un poco descubiertos y lo intentamos aprovechar.

No ha sido fácil. Hasta aquí no hemos ganado nada todavía. Pero el darle esta alegría a la afición también nos regocija muchísimo. Y devolverle su presencia, su apoyo con este triunfo y este pase a la final. Más que merecido para ellos. Y que el miércoles tenemos otra cita. Llenemos absolutamente todo. Y que nos sigan apoyando como hoy. Hoy de 11 de 10 para la afición también.

Su primera final en Honduras, ¿qué le cambió a Real España?

Estamos en eso todavía, no hemos terminado. Pero lo más importante, creo que tal vez la contribución que pueda tener en mi cuerpo técnico es de... Cambiamos el ADN, cambiamos la cara a los muchachos. No se dejaban mirar para abajo.

¿Qué diferencia hay en sentimientos en relación a lo que vivió en Costa Rica?

Pues es lo mismo. La sensación es la misma. Primero hoy, la satisfacción del deber cumplido. Y de la emoción y la alegría de superar a un gran club como Motagua. Y de estar sembrado en una final. Los campeonatos son como hijos. No escogen ninguno. Ni te gustó más uno o más del otro Todos están igual.

En el sentido de la concentración, de la disciplina, del ajedrez podría ser. Pero lo enfocamos con la misma humildad con que hemos venido a este país. Con la misma humildad que hemos estado trabajando. Y con la misma humildad que este Camerino ha expuesto en todas las situaciones que nos han pasado. No ha sido fácil. Ha sido una montaña rusa de emociones.

Para el partido de hoy, ¿se siente satisfecho con el tema arbitral? ¿Qué sensación le deja el tema arbitral?

Bueno, no, yo no dije que era favoritismo de nadie. Yo simplemente manifesté que había situaciones en las cuales yo no estaba de acuerdo. Había situaciones que nos habían pitado a nosotros y que en contra, y que cuando eran a favor, las mismas no pasaban. Un poco la incongruencia, que fue lo que mencioné. No sé si ustedes vieron algo en lo cual la situación muy clara de mala intención del árbitro, yo sinceramente no aprecié. Si fuese así, soy el primero en reconocerlo, en que de repente estuviera diciendo, bueno, injusticia mata a la injusticia.

Entonces, menos por menos, da más. Tal vez lo hubiera dicho, pero no sé si hay alguna jugada polémica, por lo menos que se recuerde. No la vi así evidente como las que pasaron en los pasados. Pero igual, soy el primero en reconocer que el árbitro, si se equivocó, pues se equivocó. Y si se equivocó a favor de nosotros, bueno, pues decir que sí. Pudo haber equivocado.