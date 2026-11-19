Tegucigalpa, Honduras .- El técnico de Motagua , Javier López, habló sobre la importancia del duelo ante Olimpia por la jornada 15 del Apertura, respondió a la polémica arbitral y reglamentaria del fútbol hondureño y aseguró que el campeonato no es una liga amateur.

El clásico capitalino se juega con mucho más que el orgullo en disputa. Motagua recibirá este domingo al Olimpia en el estadio Carlos Miranda, de Comayagua, por la jornada 15 del torneo Apertura de la Liga Nacional, en un compromiso que representa una auténtica final para el conjunto azul, según lo expresó su entrenador, Javier López.

López no escondió la trascendencia del clásico para las aspiraciones de Motagua . El técnico reconoció que Olimpia llega mejor posicionado en la tabla, pero dejó claro que su equipo necesita sumar de tres para seguir peleando por el segundo puesto.

“Afortunadamente todos bien. Hemos llevado las dos semanas de entrenamiento con normalidad. Estamos a la espera de que mañana se integren los compañeros de selección, Giancarlo Sacaza Alejandro y Reyes. Todos los jugadores están disponibles para poder participar en este encuentro, salvo las bajas que ya todos conocen de Riky Zapata, Romario y Serrano”, manifestó.

“En Liga Nacional ellos ocupan el primer lugar y nosotros el cuarto. Por lo tanto, en la trayectoria hasta el domingo, ellos han desarrollado una mejor regularidad durante este torneo. Para nosotros es una final, porque no tenemos margen de error si queremos depender de nosotros mismos para alcanzar ese segundo lugar”, expresó.

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El entrenador también destacó que su equipo necesita ganar los seis puntos que tiene en disputa para mantener vivas sus posibilidades de escalar posiciones.

Javier López se pronuncia sobre la polémica de Olimpia y Olancho

En la previa del clásico, el entrenador de Motagua también fue consultado sobre la controversia que rodea al fútbol hondureño, especialmente por las decisiones reglamentarias relacionadas con el partido entre Olimpia y Olancho FC, luego de que el conjunto olanchano abandonara el terreno de juego.

“Creo que hay que estar tranquilos en ese sentido, hay que tener un poquito de equilibrio emocional. Lo que pasó con nosotros está en el reglamento; si queda tiempo y por el tema de tormenta, por el tema eléctrico no se puede jugar, está claro que se da por terminado el partido. No hay que hacer un drama”, expresó.

Sobre el caso de Olimpia y Olancho, el técnico azul señaló que el reglamento también contempla las consecuencias cuando un equipo decide retirarse del terreno de juego antes de finalizar un compromiso.

“Lo que hizo el otro día con los Potros, la actitud que tuvo de salirse al campo, también está en el reglamento. Por lo tanto, lo único que ha hecho la Liga es cumplir el reglamento. El reglamento está para que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego”, manifestó.

El español reconoció que Motagua resultó perjudicado al no poder disputar los últimos ocho o diez minutos de su encuentro, pero insistió en que no considera necesario convertir estas situaciones en un drama.

“Ni mucho menos creo que estemos en una liga amateur por dos aspectos reglamentarios que se cumplan. Creo que estaríamos en una liga amateur si, cumpliéndose esas dos circunstancias, no estuviese claro cuáles son las sanciones o cuál es la hoja de ruta que tiene que seguir para resolver esta situación”, sentenció.

Motagua quiere repetir la alegría ante Olimpia

Javier López recordó el significado que tuvo para el grupo la victoria que consiguió ante Olimpia y aseguró que repetir ese resultado podría representar un impulso importante en lo anímico y futbolístico.

“Tenemos un recuerdo muy bonito de cuando logramos ganar ese único clásico ante Olimpia que pudimos ganar y lo que supuso en el grupo: la alegría, la autoestima, la confianza, la seguridad y la determinación”, comentó.

Asimismo, considera que el rendimiento mostrado por Motagua en la Copa Centroamericana debe servir como referencia para afrontar el compromiso del domingo.

“Si somos capaces de mantener ese ritmo, esa intensidad, esa velocidad de juego y esa sincronía entre ellos, seguro tenemos más posibilidades de alcanzar la 21”, agregó.

“El día de la Supercopa estuvo equilibradísimo, un muy mal partido de los dos equipos que se resolvió con una acción aislada. Y el día del 3-1, el resultado dice una cosa, pero la cantidad de ocasiones de gol que generamos, incluso con 10, dice claramente qué es lo que tenemos que mejorar: la contundencia en las dos áreas”, explicó.

López cuestiona sanción de tres partidos a Marlon

Otro de los temas abordados por Javier López fue la sanción de tres partidos impuesta a Marlon, una decisión que calificó de injusta por la participación que tuvo el futbolista en los incidentes registrados durante el encuentro.

“Me parece injusto porque evidentemente fue a calmar el incendio que se había originado previamente”, manifestó.

Por ahora, la atención de Motagua está puesta en el clásico del domingo. Las Águilas saben que no tienen margen para fallar si quieren mantenerse en la pelea por el segundo lugar, mientras enfrente estará un Olimpia que llega como líder.