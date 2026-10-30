Javier López sobre caso con portero de Alajuelense: "Ojalá Concacaf tome nota"

El estratega azul también aclaró que no tiene intención de renunciar a su cargo en las Águilas y confirmó que ya existen investigaciones por los incidentes registrados en territorio costarricense, donde se desató una bronca entre integrantes de ambos equipos.

Comayagua, Honduras. - El entrenador español Javier López arribó al país por el Aeropuerto Internacional de Palmerola y, en sus primeras declaraciones tras la eliminación del Motagua en las semifinales de la Copa Centroamericana, reveló detalles del encontronazo que protagonizó con el guardameta del Alajuelense , Washington Ortega, al finalizar el partido en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Bueno, equipos hondureños han logrado en algún momento llegar a las finales. Motagua recientemente ha estado en tres. No hay que voltear muy lejos para recordar esa etapa. Es cierto que en el nuevo formato de la Copa Centroamericana, de momento en las cuatro ediciones, no ha habido un representante hondureño. Pero bueno, ¿qué falta? Pues concretar, definir.

- Ni usted, ni el otro, ni Olimpia. Y estamos ahí en el casi, se lucha hasta el final, pero ¿qué está pasando, Javier , para no dar ese pasito, al menos llegar a una final y pelear por un título?

Con este proceso de trece y catorce meses entendíamos que estábamos en mejor disposición de poder alcanzar el gran objetivo. Es un objetivo compartido con muchas instituciones muy fuertes aquí en el área y solo uno puede finalmente quedar campeón. Y creo que dentro de lo que es el desarrollo de estas semifinales hemos dejado el nombre de Motagua en alto. Hemos dejado y expresado cómo queremos comportarnos en el terreno de juego. Y pequeños matices, pequeños detalles que al final nos han impedido el poder avanzar a la gran final y poder acercarnos un poquito más a ese objetivo.

Yo creo que al final los partidos están diciendo en detalles. Los detalles tienen que ver con las áreas y en las áreas tienen que ver mucho también en la calidad del jugador en un momento concreto, en la emotividad del jugador en un momento concreto. Y creo que creérsela, que es un poco lo que los equipos chicos en relación a esta área suelen tener. Y eso es en lo que tenemos que trabajar. ¿Son mejores que nosotros? No, no son mejores que nosotros, pero creo que se la creen un poquito más y eso les ayuda a tener esa confianza al final.

Si te das cuenta, al final todo es un duelo, todo es una acción mano a mano con un rival, mano a mano con el portero. Y esas acciones requieren que la persona sienta grandes niveles de confianza, de seguridad, de determinación. Y creo que en ese sentido está un pasito por delante. Y luego también hay que decirlo, son proyectos, por lo menos el de la Liga, que a nivel estructural y a nivel económico permite tener salarios muchísimo más altos en sus jugadores, que implica también en la calidad y la experiencia que tienen estos futbolistas en relación al contexto en el que van a competir.

- ¿Eso es un golpe anímico, profe, en lo que ha pasado a los dos equipos hondureños, que los chicos sean los que van a disfrutar la final y no los catrachos?

Es como cada quien lo quiera interpretar. A mí me toca interpretarlo de Motagua, cabeza en alto y a lo que sigue. No podemos tampoco autoflagelarnos ni pensar que no se puede alcanzar el objetivo. En nuestro caso estamos más cerca que el año pasado, hay un proceso, hay un proyecto y trataremos el torneo que viene, si Dios nos da la oportunidad de estar aquí, evidentemente, de llegar a la final y por qué no intentar campeonar. Esto está claro, que mientras vayamos avanzando, creo que tiene mucho sentido el proceso que estamos llevando aquí en Motagua.

- Profesor, ¿siente que de algún modo, usted al lado de Motagua, también el profesor Espinel lo mencionaba, cree que de algún modo se le faltó el respeto a las instituciones hondureñas, en este caso dentro y fuera de la cancha?

Yo lo comenté, me dio mucha tristeza lo del final porque soy una persona bastante educada, no me gustan ese tipo de conflictos. Creo que un futbolista, cuando su equipo gana el pase a una final, lo que tiene que hacer es irse a celebrar con sus compañeros, irlo a celebrar con su cuerpo técnico, irlo a celebrar con su afición y no venirle a decir al entrenador del equipo contrario cosas que además no tienen ningún sentido porque no vienen ni al caso. A partir de ahí uno se retira y bueno, acaba sucediendo lo que todos visteis. Ojalá con Concacaf, tomen nota y bueno, este tipo de comportamientos los erradiquen lo antes posible.

Creo que ya han iniciado una investigación. En este caso, el futbolista de la Liga que tuvo estas actitudes se ha sancionado en correspondencia al acto que ha tenido porque al final acaba montando un tumulto que no es bonito para Concacaf, no es bonito para el fútbol, que a mí no me agrada en absoluto y que además tengo muy claro que uno no ha participado en él. Un zafarrancho sin necesidad, de una calentura que se da.

Claro, porque al final acaba el partido, ¿tú qué tienes que hacer? Acabas de conseguir la llave a la final, estás contento, has tenido una buena actuación en el partido, vete a celebrarlo con tus compañeros, vete a celebrarlo con tu afición, vete a celebrarlo con tu cuerpo técnico. No me tiene que venir a mí a hacer gestitos, a ponerme la mano en el pecho porque no es necesario. Aparte que yo no tuve ninguna actitud negativa ni hacia nadie.

- ¿Lo calentó?

No, me calentó lo que pasó después porque yo, de hecho, ni estaba ahí. Yo ni estaba ahí, yo ya me había ido del vestuario. A mí, en el momento en que me puso la mano en el pecho, decidí salir porque digo: va a acabar armando una más grande y no lo voy a ver yo envuelto en este marrón. Y de repente, 30 segundos después, ahí estaba lo que todos visteis.

Entonces, pues no me gusta este tipo de cosas, soy una persona bastante tranquila. Sé ganar, sé perder. Lo he demostrado aquí cuando salimos campeón del torneo nacional. Si te vas a acercar al rival, que sea para darle palabras de aliento, que sea para felicitarlo por el esfuerzo que hizo, por el buen juego que mostró y no para recriminar cosas que no tienen ningún sentido.

- ¿Considera, profesor, que esa falta de contundencia que ya mencionaba a lo largo de este proyecto ha sucedido de esa manera? ¿Por qué no ha podido resolver esa problemática en Motagua si considera que este es el techo real del equipo hasta el momento?

No, no es el techo real, estamos en un proceso. Yo desde el día de hoy me pongo a trabajar en el proyecto de la cuarta Copa Centroamericana. Lo tengo muy claro, habrá que evaluar a todo y a todos. Empezando por uno mismo, habrá que evaluar jugadores de plantel, habrá que evaluar cuerpo técnico. Y a partir de ahí ir tomando las decisiones necesarias en colaboración con el club para que el proyecto que viene sea más fuerte. Y si en esta ocasión hemos alcanzado la semifinal y hemos estado a nada de poder pasar a la final eliminando al tricampeón, el año que viene sí podamos disfrutar de ese privilegio.

- ¿Pero la falta de contundencia es algo que no tenía?

Sí, a ver, si veis en la ida no hubo falta de contundencia porque no tuvimos ocasiones de gol, esta es la realidad. Yo comentaba en el pospartido que se produjo aquí en el Estadio Nacional que yo sentía que íbamos a tener muchas más ocasiones de gol en el Morera Soto, como así fue. Creo que muchos momentos del partido, 68% de posesión de balón, 19 disparos al arco, 7 entre los tres palos. Creo que es un equipo que mereció ganar en el día de ayer. Fue Motagua ampliamente, pero no lo logramos, al final ellos tuvieron esa contundencia que a nosotros nos faltó y que evidentemente lastró nuestras posibilidades de entrar a la final.

- De su equipo, me sorprendió mucho lo de Oliva, no parecía un cipotillo, parecía un jugador de mucha experiencia. Y una muy popular, la gente le pregunta, ¿por qué el Droopy tiene muy pocos minutos?

En el tema de Darel Oliva es simple, teníamos anticipado que si la Liga iba ganando más uno se iba a tirar atrás, y sus saques de banda nos proporcionan a lo mejor cuatro, cinco, seis, siete prácticamente saques de esquina. Y además, por la vía, tienes un chico con el que es parte del proyecto. Y en el tema del Droopy es simple, hay un medio creativo en el equipo, la responsabilidad principal está cayendo en Alejandro Reyes y el Droopy está entrando como cambio, como sustituto.

Algunos días lo hace muy bien, como es el caso de ayer, que hizo un gran partido, hay que reconocérselo, y otros días no lo hace tan bien. Es cuestión de elegir, a mí me gusta más en este momento, como norma general, Alejandro Reyes que el Droopy y en alguna ocasión he tratado de ponerlos a los dos en el campo y no he visto la conexión y la fluidez y el equilibrio que el equipo, en mi opinión, necesita.

- ¿Cómo incentivar a esa afición que los ha apoyado en todo ese torneo centroamericano, que siga manteniendo ese apoyo?

Somos conscientes de la ilusión que generamos en nuestra afición, todos juntos queríamos llegar a la final de la Copa Centroamericana, no lo hemos logrado, pero también creo que podemos estar con la cabeza en alto de que lo hemos intentado hasta el último momento y creo que en algún caso lo hemos merecido.

Y ahora juntos a pelear por el tercer objetivo. Ya no se pudo la Supercopa, no se pudo la Copa Centroamericana, en el camino teníamos grandes rivales, Olimpia, en la Copa Centroamericana, pues 10 o 12 instituciones que tienen todo para poderla ganar. Y en lo nacional, bueno, estamos cuartos en la clasificación, empatados con nuestro rival del domingo, que es Marathón, a quien felicito, aprovecho la oportunidad para felicitar por haber entrado a la Champions Cup. Y tenemos que seguir avanzando hacia el lugar uno o dos de la clasificación en estas jornadas que quedan del torneo nacional y preparar ya la recta final del campeonato.

- ¿Cómo analiza usted el contexto real del fútbol hondureño a nivel centroamericano? Porque, como le digo, si lo vemos medio vacío, nos quedamos otra vez sin una final y sin un campeón, pero si lo vemos medio lleno, hay tres de tres.

No sé, yo puedo hablar de la etapa que conozco y puedo hablar de Motagua. Yo creo que cada vez estamos más cerca de poder lograr ese hito internacional, que es lo que a todos nos motiva. Y te repito, yo ya desde hoy en la mañana estoy en el modo proyecto número cuatro dentro de Centroamérica para lograrlo y aprovechar toda esta experiencia que nos ha dejado esta competencia para mejorar todo lo que tiene que ver con el desarrollo del equipo y poder el año que viene estar en disposición de competir. Y para prepararse para esos momentos hay que empezar con el actual, recuperar hoy y el día de mañana ya ponernos a trabajar para preparar el partido contra Marathón.

- ¿La Champions League es más complicada, porque ahí entran rivales ya de México y Estados Unidos?

Sí, es más complicada, pero para mí es un aliciente. La otra vez que un equipo que yo dirigía consiguió la clasificación no pude estar como entrenador del equipo porque salí y ahora que sí lo hemos logrado como Motagua, pues me encantaría, me encantaría poder disputar ese torneo y por lo menos pasar una o dos llaves. Ese sería el objetivo. Siempre ambicioso y, sobre todo, mostrar la identidad de juego que en este momento estamos tratando de ir implementando en el club y mejorando día a día.