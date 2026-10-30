Javier López salió molesto tras eliminación de Motagua por Alajuelense: "Ya basta. Me cansa"

El técnico del Ciclón Azul aclaró que sus declaraciones anteriores sobre disputar una semifinal en el escenario rojinegro nunca tuvieron una intención negativa. Por el contrario, aseguró que considera un privilegio jugar en ese estadio y enfrentar a un equipo como Alajuelense: “El otro día hice un comentario muy clarito, creo que muy clarito, de que no me pesa venir a este estadio. Ayer dije que era un privilegio venir a este estadio. Así lo siento: es un privilegio venir a jugar una semifinal de Copa Centroamericana a este estadio, venir a jugar contra la Liga. Lo dije con el máximo respeto del mundo”, manifestó.

Alajuela, Costa Rica.- Javier López terminó muy molesto después de la eliminación de Motagua en las semifinales de la Copa Centroamericana 2026 a manos de Alajuelense . El entrenador español reveló que tuvo un cruce con un futbolista del conjunto costarricense al finalizar el encuentro y no ocultó su inconformidad por lo sucedido en el estadio Alejandro Morera Soto: “Estoy cansado de venir a este estadio y que a algún jugador de la Liga parece que cualquier cosa que uno dice le sienta mal”, expresó.

El entrenador español también explicó que, una vez finalizado el compromiso, él y su cuerpo técnico intentaron acercarse al entrenador Óscar 'Machillo' Ramírez para felicitarlo y desearle éxitos en la final. Sin embargo, la situación terminó con un momento de tensión entre integrantes de ambos equipos: “Cuando acabó el partido quisimos darle un abrazo al profe Ramírez y desearle el mayor de los éxitos para la fase final. A mí no me pesa venir aquí una y cincuenta veces, ganar o perder, porque sé ganar y sé perder. Ya estoy cansado de que se acabe montando un tumulto ahí porque a un jugador de la Liga le molesta un comentario de este tipo”, señaló.

López cuestionó que un jugador de Alajuelense reaccionara de esa manera después de conseguir la clasificación y lanzó un contundente mensaje sobre la actitud que deben mostrar los futbolistas dentro y fuera del terreno de juego: “No tiene que aparecer un jugador de ningún equipo después de ganar, aprender a ganar y saber ganar, a decirme absolutamente nada y tomarse ese comentario como algo negativo. Es un privilegio venir a jugar aquí. Creo que quedó muy claro el día de ayer y ya estoy cansado de venir a jugar aquí y de este gestito de algún jugador de la Liga. Que aprendan a ganar, que sepan ganar. Creo que esta institución nos educa para eso y punto. Es bien simple, esto es un juego”, agregó.

La molestia de López fue evidente durante su intervención ante los medios de comunicación y volvió a cuestionar la reacción del futbolista rojinegro: “¿Dónde está la molestia? Yo sí estoy molesto porque estoy cansado de ser educado y de tener que soportar este tipo de incidentes al término de un partido. Que aprendan a ganar y que se queden en el terreno de juego y punto”, manifestó.

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“¿Qué tengo que decir, que nos van a meter cinco para que estén contentos y a gusto los jugadores de la Liga? Alguno en concreto. Ya basta, ya basta un poquito de ser tan susceptibles a un comentario mínimo. ¿Qué tiene de negativo decir que es un privilegio venir a jugar aquí? ¿Qué tiene de negativo perder una semifinal de Copa Centroamericana con el partidazo que nos brindaron los dos equipos? ¿Qué tiene de negativo? ¿Por qué siempre hay que estar confrontando las cosas? ¿Por qué?”, cuestionó el técnico español.

López continuó con sus reclamos y pidió que la actitud de los futbolistas después de los partidos también esté a la altura de lo que demuestran dentro de la cancha: “Ya cansa. Uno es bastante educado y ya cansa tener que aguantar estos numeritos de algún jugador así. Que aprendan a ganar, que lo hacen muy bien en el campo, que aprendan a ganar después del partido. Listo. Y que aprendan de los entrenadores y del gesto que tuvimos en el día de hoy, al igual que en el partido de hoy. Y ya basta, ya basta. Ya me cansa, ya me cansa tener que venir aquí. Ganar, perder o empatar es lo de menos. Que hagan estos numeritos al final del partido”, sentenció.

Más allá del incidente, el entrenador también analizó la eliminación de Motagua y consideró que su equipo tuvo oportunidades suficientes para conseguir un resultado diferente: “Creo que hemos tenido más volumen de juego, generamos más, pero Alajuelense fue contundente”, afirmó. López señaló que los primeros 20 minutos fueron determinantes, ya que las Águilas dispusieron de tres ocasiones claras: “Fue un partidazo, en los primeros 20 minutos tuvimos opciones clarísimas para anotar y no lo hicimos, eso hubiera cambiado el partido, pero esto es de contundencia, Alajuelense sí la tuvo”, expresó.

El estratega también reconoció que la efectividad marcó la diferencia entre ambos equipos: “Hemos tenido menos acierto que la Liga, esto es un juego”, comentó. Sobre el desarrollo del segundo tiempo, destacó el dominio de Motagua durante el tramo final y recordó una intervención importante del guardameta Luis Ortiz: “En la segunda parte igual hay una acción muy clara también, un paradón de Luis Ortiz. A partir de ahí, en los últimos 25 minutos, dominamos, tuvimos la posesión, tuvimos las llegadas, pudimos hacer un gol e incluso empatar la eliminatoria, que con el gol doble hubiese significado nuestro paso a la final”, explicó.

Finalmente, López aceptó la clasificación del conjunto costarricense y aseguró que no quedaba más que reconocer su victoria: “Pasaron, los felicitamos y ahí se acaba, ya está. Y repito, que aprendan del gesto de los dos técnicos cuando termina el partido”, concluyó el entrenador de Motagua.