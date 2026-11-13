Jamaica vs México EN VIVO: Hora y canal dónde ver partido de cuartos de Nations League

Dirigidos por el seleccionador Rafael Márquez, el Tri comenzó mal el ciclo hacia la Copa del Mundo de 2030: empató 1-1 con Colombia y Perú; fue goleado 3-0 por Estados Unidos y superado 2-0 por Chile.

Kingston, Jamaica. - La selección mexicana se enfrentara Jamaica por los cuartos de final de la Liga de Naciones de Concacaf, en busca de su primera victoria después del Mundial del que fue una de las tres anfitrionas.

Aunque moverá su alineación para evaluar el estado de forma deportiva de sus jugadores, Márquez saldrá a buscar la victoria para comenzar de la mejor manera una serie que concluirá el martes con el partido de vuelta en Monterrey.

El lateral derecho Rodrigo Huescas, recuperado de una lesión que lo dejó fuera del Mundial, será la principal novedad en la alineación de México, que buscará ofender con Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Armando González.

Jamaica no le gana a México desde las eliminatorias mundialistas de Sudáfrica 2010; mañana deberá hacerlo todo perfecto si pretende salir con un buen resultado ante un rival que, si bien cometió muchos errores en sus amistosos ante Estados Unidos y Chile, posee una alineación poderosa que estuvo cerca de alcanzar los cuartos de final en el Mundial.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los partidos de ida de la fase de los ocho mejores de la Liga de Naciones de Concacaf empezó este jueves con el empate sin goles entre Curazao y Panamá; continuará hoy con el duelo Guatemala-Canadá y terminará este sábado cuando, además del Jamaica-México, la selección de Haití reciba a la de Estados Unidos.

Alineaciones probables:

Jamaica: Jahmali Waite; Denzel Hall, Joel Latibeaudiere, Miguel Freckleton, Richard King; Christopher Ainsworth, Courtney Clarke, Karoy Anderson; Kaheim Dixon, Renaldo Cephas, Daniel Green. Seleccionador: Rudolph Speid.

México: Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Érik Lira, Gilberto Mora, Luis Romo; Roberto Alvarado, Armando González, Julián Quiñones. Seleccionador: Rafael Márquez.

Árbitro: Mario Escobar, de Guatemala.

Estadio: National Stadium, en Kingston.