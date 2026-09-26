Jonathan Rubio: "Se imaginan que podamos sacar una victoria ante Jamaica"

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección Nacional de Honduras se fue rumbo a Kingston, Jamaica, y uno de los que habló para los medios antes de subirse al avión, fue Jonathan Rubio, quien regresó a la Bicolor.

El atacante del Petro de Luanda de Angola, cree que no merecieron perder ante Surinam en el debut de esta Liga de Naciones de la Concacaf y también habló del por qué salió con molestia del mismo juego.

"Fue un resultado duro, no queríamos empezar de esa forma, se hizo un partido que con un empate creo que era justo, en el tercer gol tuvimos mala suerte, nos toca levantarnos, tenemos un partido dentro de 48 horas y buscar esa primera victoria que nos vuelva a relanzar en busca de la clasificación", comenzó diciendo Rubio. Van optimista ante Jamaica. "Eso es lo bonito del fútbol, aprender de los errores, se imaginan que el lunes podamos sacar una victoria, eso es lo que pasa en el fútbol que en cualquier momento puede cambiar para bien o para mal, ojalá que el lunes podamos sacar una victoria"

Sobre la molestia que presentó en el juego ante Surinam, "Un poco con el desgaste del viaje, nosotros (Deybi Flores) venimos desde la otra punta del mundo, fue un viaje de dos días, tuvimos poco tiempo de descanso, veniamos con varios partidos encima, pesó un poco el desgaste del partido, espero para el lunes volver a estar al cien" Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para Rubio la derrota no es justa porque desde su punto de vista, no hicieron un mal partido, anotaron goles y generaron más opciones.