Gerardo Ramos alerta a Honduras y revela el alto costo que tendría caer a Liga B de Nations League

Tegucigalpa, Honduras.- La Selección de Honduras pasó la página tras el duro golpe sufrido ante Surinam y este sábado emprende su viaje rumbo a Jamaica, donde enfrentará el próximo lunes a los “Reggae Boyz” por una nueva jornada de la Nations League de Concacaf 2026. La Bicolor necesita reaccionar después de comenzar el torneo con una derrota en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Antes de la salida desde el aeropuerto Internacional de Palmerola, el director administrativo de la Federación de Fútbol de Honduras, Gerardo Ramos, aseguró que la logística para el viaje a territorio jamaiquino está completamente preparada y que el equipo no tendrá inconvenientes para ingresar al país caribeño.

Ramos también explicó las consecuencias deportivas y económicas que tendría para Honduras no conseguir los resultados necesarios para mantenerse en la Liga A de la Nations League. El dirigente dejó claro que caer a la Liga B significaría más viajes, repechajes y costos elevados para la Federación, por lo que espera que jugadores y cuerpo técnico sean conscientes de lo que está en juego en los próximos partidos. Además, reveló cuándo estsrá lista "La Casa de la H".

Declaraciones de Gerardo Ramos

¿Ya preparado para lo que es este nuevo viaje, una nueva experiencia? Sí, la verdad que no desde ahorita. Hace meses, desde que tenemos calendarios, fechas y todo, comenzamos a trabajar en lo que sabemos hacer. A nosotros, en la parte administrativa, lo que nos corresponde es que ni a los jugadores ni al cuerpo técnico le falte nada. Por lo general así es siempre y estamos completamente listos. No vamos a tener problemas para entrar a Jamaica. Hicimos los procedimientos que hay que hacer, como se deben de hacer y ya sabemos cómo se hace. Recuerden que esta es la tercera Nations League, siempre nos toca ir a Jamaica. Todo preparado, solo esperando ya que los jugadores lleguen al aeropuerto y aborden inmediatamente. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lamentar, ¿no? Un grupo de jugadores que los tienen muy bien, se les da todo, se les facilita todo. Hoy, por ejemplo, un charter privado y aún así no responden en partidos importantes. Bueno, esa es la parte que el cuerpo técnico tiene que ver con los jugadores. A lo que uno compete es hacer bien el trabajo. Yo hace años hacía un comentario, cuando estuvimos en el mundial del 2014, que me tocó operar todo ese mundial. Yo decía, yo trabajé igual que el gerente de la selección de Alemania, solo que Alemania quedó campeaona del mundo, pero el trabajo es igual. Nosotros ganemos, empatemos, perdamos, clasifiquemos, no clasifiquemos, tenemos que hacer el trabajo como es. Ningún cuerpo técnico, ni ningún jugador se ha quejado. Tal vez hay comentario de las canchas, de entreno, pero siempre se entrenó en buenas canchas, que es el CAR del Olimpia. Entonces, lo único es que hay que moverse del hotel a la cancha. Pero ya eso, a partir de enero ya queda solucionado, ya vamos a tener en la Casa de la "H" todo lo necesario y ahí van a ser las concentraciones de todas las selecciones. Pero, repito, el trabajo que nos corresponde hacer con los gerentes, en mi parte como director administrativo de la Federación, lo hacemos siempre en tiempo y forma.