Inglaterra receta paliza histórica a Croacia de Luka Modrić en UEFA Nations League

Rijeka, Croacia.- La selección de Inglaterra protagonizó una contundente actuación y goleó 7-0 a Croacia en el estadio HNK Rijeka, en un partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones. El encuentro se disputó sin público adulto debido a la sanción impuesta por la UEFA, aunque las gradas contaron con la presencia de miles de niños. El conjunto inglés tomó el control desde los primeros minutos y no tardó en reflejar su superioridad en el marcador. Harry Kane abrió la cuenta al minuto 7, mientras que Jude Bellingham aumentó la diferencia en el 20. Anthony Gordon apareció al 38 para marcar el tercero y Bukayo Saka hizo el cuarto justo antes del descanso, al 44.

La segunda mitad mantuvo la misma dinámica, con Inglaterra aprovechando cada espacio que encontraba en la defensa croata. Kane volvió a marcar al minuto 52 para establecer el 5-0, mientras que Saka consiguió su segundo gol de la noche en el 67 y Morgan Rogers completó la goleada en el 86. Croacia, que contó desde el inicio con figuras experimentadas como Luka Modrić y Mateo Kovačić, tuvo muchas dificultades para contener el ritmo de los visitantes. Inglaterra manejó la posesión, encontró espacios entre las líneas y generó constantes situaciones de peligro durante prácticamente todo el encuentro. La particularidad estuvo también en las tribunas. Debido a la sanción que impedía la presencia de aficionados adultos, cerca de seis mil niños acudieron al estadio acompañados por profesores y responsables. El ambiente infantil contrastó con la dura derrota sufrida por el combinado croata. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse