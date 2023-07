El hondureño David Ruiz habla de su relación con Lionel Messi y Busquets en el Inter Miami

“Con sus llegadas, ahora me motiva la competencia que hay en los entrenamientos, la mentalidad que tengo es que siempre quiero jugar y competir en el once titular”, dijo en primera instancia Ruiz en su entrevista con Deportes Total del estado floridense.

Esto agregó sobre su relación con Lionel Messi y Sergio: “Han sido muy buenas personas. Son gente muy humilde, sí se les puede hablar, no es como que son personas a las que no se les puede hablar, pero no he hablado tanto con ellos porque tampoco los quiero sentir de una manera... he hablado más con Busquets, de cómo pararnos en ataque o defensa.Con Messi estuvimos hablando de dónde yo era, y que él haría su futuro aquí, también de cuando jugó contra Honduras en septiembre en Miami, nos metió dos goles... pero sí, todo bien”.

En el partido del pasado viernes ante el Cruz Azul por la Leagues Cup, el cual se definió con un gol agónico de Messi (2-1) quien estaba debutando, el novel catracho salió de cambio para hacer debutar también a Busquets. Tras el enorme triunfo en el DVR PNK Stadium, se viralizó unas fotografías de David Ruiz celebrando con el campeón del mundo argentino, con quien compartió un abrazo.