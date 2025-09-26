Honduras vs Costa Rica; se agotan boletos de una localidad para partido eliminatorio

Tegucigalpa, Honduras.- El juego eliminatorio entre las selecciones de Honduras y Costa Rica se acerca cada vez más y mediante avanzan los días se pone más caliente el clásico de Centroamérica rumbo al Mundial 2026.
Honduras y Costa Rica se medirán este jueves 9 de octubre en el estadio Morazán (8 de la noche) de la ciudad de San Pedro Sula por la jornada 3 del grupo C de la eliminatoria de la Concacaf.
La Federación de Fútbol de Honduras lanzó este viernes 26 de septiembre la boletería oficial para el encuentro entre catrachos y ticos, unos 18 mil boletos a disposición del público.
Y apenas cinco horas después oficializaron que uno de los dos sectores están agotados. El sector preferencial ya no está a la venta, el público respondió de inmediato.
Honduras llega al encuentro como líder con 4 puntos, seguidos por Haití y Costa Rica, ambos con 2 unidades. Mientras que Nicaragua está último con un punto en el grupo C.
El mejor luego de 6 partidos logrará el boleto directo al Mundial 2026 acompañando a los líderes de los grupos A y B. Mientras que solamente los dos mejores segundos de los tres grupos irán a un repechaje intercontinental en Guadalajara y Monterrey, México, que será en marzo por la última opción de ir al Mundial United 2026.