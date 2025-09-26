Honduras vs Costa Rica; se agotan boletos de una localidad para partido eliminatorio

Honduras y Costa Rica se medirán este jueves 9 de octubre en el estadio Morazán (8 de la noche) de la ciudad de San Pedro Sula por la jornada 3 del grupo C de la eliminatoria de la Concacaf.

Tegucigalpa, Honduras .- El juego eliminatorio entre las selecciones de Honduras y Costa Rica se acerca cada vez más y mediante avanzan los días se pone más caliente el clásico de Centroamérica rumbo al Mundial 2026.

La Federación de Fútbol de Honduras lanzó este viernes 26 de septiembre la boletería oficial para el encuentro entre catrachos y ticos, unos 18 mil boletos a disposición del público.

Y apenas cinco horas después oficializaron que uno de los dos sectores están agotados. El sector preferencial ya no está a la venta, el público respondió de inmediato.

Honduras llega al encuentro como líder con 4 puntos, seguidos por Haití y Costa Rica, ambos con 2 unidades. Mientras que Nicaragua está último con un punto en el grupo C.

Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El mejor luego de 6 partidos logrará el boleto directo al Mundial 2026 acompañando a los líderes de los grupos A y B. Mientras que solamente los dos mejores segundos de los tres grupos irán a un repechaje intercontinental en Guadalajara y Monterrey, México, que será en marzo por la última opción de ir al Mundial United 2026.