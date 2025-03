Honduras vs Bermudas: ¿por que el partido se jugará sin publico en las graderías?

La desventaja para la 'H' es que en el e stadio Nacional Chelato Uclés , no habrá público en las graderías, solo personal de las selecciones, seguridad y de los medios de comunicación.

La razón por la que este partido no tendrá público, es porque Concacaf sancionó a la Federación de Fútbol de Honduras por el botellazo contra Javier Aguirre en el Honduras vs México por la ida de cuartos de final de Nations League.

Esta botella lanzada por parte de un aficionado no identificado traspasó fronteras, FIFA reaccionó y Concacaf no dudó en castigar a la Bicolor Hondureña que no tendrá el incondicional apoyo de los aficionados.