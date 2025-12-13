  1. Inicio
Honduras Sub-15 vence a El Salvador y avanza invicta a la final centroamericana

Con autoridad en la cancha y conducción firme desde el banquillo, las catrachas sellaron su clasificación en Managua, tras vencer a El Salvador

Con este triunfo, Honduras cerró la fase regular con cuatro victorias consecutivas.

Managua, Nicaragua.- La Selección Nacional Femenina Sub-15 de Voleibol de Honduras confirma este sábado su gran momento en la II Copa Centroamericana Invitacional al derrotar con contundencia 3-0 a El Salvador y asegurar, de forma invicta, su pase a la final del torneo que se disputa en Managua, Nicaragua.

El conjunto hondureño dominó el encuentro de principio a fin, imponiendo su ritmo y superioridad en cada línea, para cerrar el compromiso con parciales de 25-16, 25-6 y 25-22, en una presentación que reflejó: orden, disciplina y madurez competitiva.

Este rendimiento es también reflejo del trabajo del cuerpo técnico encabezado por el entrenador Alex Carías, quien junto a sus asistentes Elvin Vásquez y Miguel Portillo ha sabido guiar al equipo con criterio, serenidad y una planificación que se nota dentro de la cancha. Su lectura de los partidos, la confianza transmitida a las jugadoras y la capacidad para mantener al grupo enfocado han sido claves en esta campaña perfecta.

Con este triunfo, Honduras cerró la fase regular con cuatro victorias consecutivas, luego de superar a Guatemala, Belice, Nicaragua y El Salvador, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del certamen y ratificando su aspiración al título centroamericano.

La selección Sub-15 disputará la final del torneo con el respaldo de un proceso bien conducido, la ilusión intacta y la convicción de un grupo que ha encontrado en su cuerpo técnico un rumbo claro y competitivo.

