Honduras logra su primer equipo UCI Continental en el ciclismo profesional

Tegucigalpa, Honduras.- El ciclismo hondureño marcó un hito histórico tras la oficialización del equipo 4WD Rent a Car – Facatativá como escuadra UCI Continental por parte de la Unión Ciclista Internacional, confirmó la Federación Nacional de Ciclismo de Honduras, lo que le permite competir en el circuito profesional internacional de ruta. Luego de varios meses de gestiones, el conjunto obtuvo su licencia como equipo continental, quedando habilitado para participar en las principales competencias avaladas por la UCI en el continente americano. Este reconocimiento representa un avance significativo hacia el profesionalismo del ciclismo en Honduras y abre nuevas oportunidades para que los pedalistas nacionales se proyecten a nivel internacional.

Se trata del primer equipo con categoría continental en la historia del país, lo que posiciona al ciclismo hondureño en una nueva etapa de desarrollo y visibilidad dentro del ámbito deportivo global. El equipo está integrado por una base de ciclistas hondureños, junto a corredores de Ecuador, Colombia y El Salvador. La nómina la conforman César Augusto Castillo, Christopher Jahir Díaz, Carlos Mauri Maldonado, Josué Gerardo Moreno y Rubén Sebastián Pavón, todos de Honduras; además de Wilson Haro y Andriu Mateo Saigua (Ecuador), Santiago Marín Chávez y Jhovany Velásquez (Colombia), y Daniel Orellana (El Salvador). La dirección deportiva estará a cargo del colombiano Alexander Soler, acompañado por los asistentes técnicos Fabio Anzola y David Soler.