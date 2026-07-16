Honduras competirá con 170 deportistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Tegucigalpa, Honduras.-Honduras participará con 140 deportistas, en 27 disciplinas, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en República Dominicana, que este miércoles fueron juramentados por el presidente hondureño, Nasry Asfura.

Asfura le dijo a los deportistas que “llegar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe no es una casualidad, es un esfuerzo, es un trabajo y una dedicación de muchos años”, y que portar la bandera del país representa "todo el amor hacia Honduras”.

Agregó que cada uno de los deportistas que integran la delegación representa las esperanzas del pueblo hondureño.