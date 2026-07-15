Francis Hernández: "Me emociona ver a España en la final; viví ese proceso desde dentro"

San Pedro Sula, Honduras.- Francis Hernández, director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, analizó el presente del fútbol hondureño mientras seguía de cerca la histórica clasificación de España a la final del Mundial. El español, quien formó parte del exitoso proyecto de la Roja durante varios años, confesó que vivió el triunfo con emoción y orgullo por el vínculo que mantiene con gran parte de los jugadores y el cuerpo técnico.

Sin embargo, dejó claro que su prioridad ya no está en España, sino en Honduras. Hernández aseguró que está completamente enfocado en consolidar un proyecto integral para las selecciones nacionales, convencido de que la clasificación al Mundial de 2030 será la consecuencia de un proceso bien estructurado y no un objetivo aislado.

Durante la entrevista con Diario El Heraldo también habló del seguimiento a los legionarios, respaldó decisiones como la de David Flores de irse a jugar en África, se refirió a la recuperación del Choco Lozano y valoró los cambios aprobados en el formato de la Liga Nacional, insistiendo en que todo debe apuntar al crecimiento del futbolista hondureño.

ENTREVISTA CON FRANCIS HERNÁNDEZ

¿Cómo vivió la clasificación de España a la final del Mundial?

Lo viví con muchísima emoción. Durante más de seis años compartí el día a día con muchos de los que hoy forman parte de este logro. Algunos de ellos fueron nombrados durante mi etapa en la Federación Española de Fútbol y me siento muy orgulloso de haber trabajado junto a todos. Al final, los protagonistas son los jugadores. Quienes estamos alrededor solo tratamos de brindarles herramientas y ayudarlos para que puedan ofrecer su mejor rendimiento. Ver a mis antiguos compañeros disfrutar de un momento como este me emociona muchísimo. Mantengo contacto con ellos, siguen formando parte de mi día a día y me hace muy feliz que hayan conseguido algo tan importante para España.

¿Dónde vio el partido?

Lo vi tranquilamente en casa. Cuando se trata de encuentros de esta magnitud me gusta disfrutarlos con calma.

¿Lo vio como aficionado o como profesional?

Siempre existe una parte sentimental por el país donde nací y por la federación que me dio la oportunidad de crecer profesionalmente. También por mis compañeros y por los jugadores, que fueron fundamentales en mi desarrollo. Pero nunca dejo de lado la parte profesional; me gusta analizar los partidos más allá del sentimiento.

¿Siempre creyó que esta España podía llegar a la final?

Sí. Haber vivido el proceso desde dentro me daba plena confianza en los jugadores, en el cuerpo técnico y en todo el staff. Son profesionales de primer nivel y, aunque muchas veces se dudó de ellos, yo conozco su capacidad y su fortaleza. Estoy convencido de que en este deporte se gana siendo un verdadero equipo. Cuando lo eres, tienes muchas más posibilidades de alcanzar el éxito y, para mí, España es el mejor equipo del mundo.

¿Qué siente al ver triunfar a esta generación de futbolistas con la que trabajó?

Siento una enorme felicidad y mucho orgullo. Aporté mi granito de arena durante todos los años que formé parte del proceso y tuve la fortuna de marcharme con una medalla de oro olímpica y una Eurocopa. Todo eso fue parte de un camino que hoy se engrandece con una final de la Copa del Mundo, uno de los mayores logros que existen en el fútbol.

¿Con qué jugadores de este plantel compartió durante su etapa en España?

Prácticamente con todos. Solo hay dos con los que no coincidí: Grimaldo y Borja Iglesias. Con el resto compartí parte de mi historia y de mi crecimiento profesional. Les estoy enormemente agradecido porque los futbolistas son quienes realmente te dan la gloria y ellos me permitieron vivir momentos inolvidables.

¿Ha hablado con alguno de ellos después de la clasificación?

Todavía no. Hablé con algunos antes del partido, pero después preferí dejarlos disfrutar de este momento.

¿El éxito de España refuerza el proyecto que intenta construir en Honduras?

Sin ninguna duda. Creo firmemente en esta manera de trabajar. Eso no significa que seguir este camino garantice alcanzar los mismos resultados que España, pero sí estoy convencido de que un proyecto bien estructurado, con una identidad clara y con la palabra "equipo" como base, acerca mucho más a cualquier selección a conseguir sus objetivos. Ese camino implica crear departamentos, brindar herramientas a los jugadores para su crecimiento personal y profesional y desarrollar una metodología sólida. Es un trabajo que en España se hizo durante muchos años y que permitió potenciar el rendimiento de los futbolistas. Eso es precisamente lo que queremos implementar en Honduras: construir un proceso que haga que los jugadores sean mejores mañana de lo que son hoy.

¿Pudo asistir a presenciar algún partido del Mundial?

No. Había mucho trabajo por hacer en Honduras. Estábamos preparando el Premundial Sub-20, trabajando en la captación de jugadores, la creación de departamentos, el almacenamiento de información y el desarrollo de la metodología que queremos implementar. Después de la fecha FIFA de junio hubo mucho trabajo y no tuve la oportunidad de asistir a ningún partido en directo.

¿Le gustaría estar presente en la final?

Hoy tengo prioridades más importantes. Me debo a la Selección de Honduras y al proyecto que estamos construyendo. Si no tuviera estas responsabilidades, por supuesto que asistiría a la final, pero ahora mismo quiero estar acompañando a nuestros jugadores y al cuerpo técnico en este proceso.

¿Y si recibiera una invitación de la Federación Española o de Luis de la Fuente?

No me planteo esa posibilidad. Estoy donde quiero estar y seguiré trabajando para que el proceso que estamos desarrollando tenga el mejor resultado posible.

¿Qué opinión le merecen las polémicas arbitrales que han rodeado este Mundial?

No me gusta la polémica. Siempre intento quedarme con lo positivo y soy una persona que busca unir, no separar. En el fútbol estas situaciones siempre existirán, pero no les doy mayor importancia. Prefiero quedarme con todo lo bueno que ha dejado este Mundial y con la alegría de ver a mi país de nacimiento y a una federación que me dio tanto disputar una final.

Volviendo a nuestra realidad: ¿Está Honduras preparada para competir por un boleto al Mundial 2030?

Nuestro objetivo principal no es hablar de clasificar al Mundial 2030, sino construir un proyecto sólido. La clasificación será la consecuencia de todo lo que hagamos durante el camino. No creo únicamente en los resultados, sino en un proceso bien diseñado que permita que entrenadores, cuerpos técnicos y jugadores mejoren cada día. Estamos desarrollando muchas cosas en muy poco tiempo y queremos que todo ese trabajo nos acerque no solo a clasificar al Mundial, sino también a alcanzar otros objetivos importantes en el futuro.

¿Cómo analiza el próximo proceso eliminatorio de Concacaf para el próximo Mundial?

No pienso todavía en las eliminatorias. Mi enfoque está en el trabajo diario, en dotar a los jugadores y a los cuerpos técnicos de las herramientas necesarias para trabajar con mayor profesionalismo y organización. Queremos crear departamentos especializados que aporten información para potenciar el rendimiento de los futbolistas y generar un entorno que les permita desarrollarse con la máxima exigencia. Esa es mi prioridad en este momento.

¿Qué representa el Premundial Sub-20 dentro del proyecto?

Es el siguiente paso. La selección comenzará su concentración el día miércoles de esta semana y después viajaremos a México para disputar el torneo el día 26. Nuestro objetivo es preparar a los jugadores de la mejor manera posible para que lleguen en óptimas condiciones y puedan mostrar su mejor versión. Más allá de buscar el título, lo importante es que este proceso contribuya a su crecimiento y los acerque al nivel que necesitamos para el futuro.

¿Qué avances han logrado en la Sub-20 y en la Selección Mayor desde el tiempo que llevan en el país?

Estamos unificando la metodología de trabajo para todas las categorías. Queremos que los jugadores crezcan dentro de una misma idea futbolística y que el paso de una selección a otra sea natural, sin que sufran un impacto deportivo o emocional. También hemos creado un departamento de nutrición, que ya trabaja con la Selección Mayor y ahora lo hará con las categorías menores. Además, seguimos impulsando distintas áreas enfocadas en la mejora individual del futbolista para que ese crecimiento se refleje en el rendimiento colectivo y nos permita formar un equipo cada vez más competitivo.

¿Por qué Luis Suazo no estará en el Premundial Sub-20?

Luis consideró que era importante realizar la pretemporada con el Sporting Braga. Entendía que era un momento clave para ganarse un lugar en el club de manera continua para que confiaran en él y nosotros respetamos esa decisión. El jugador es libre de elegir lo que considera mejor para su carrera.

¿Y por qué Keyrol Figueroa no integra la convocatoria?

No es por otro motivo. Keyrol no puede disputar este Premundial Sub-20 porque no cumple con la categoría de edad establecida para el torneo; es 2006 y el torneo es 2007.

¿Cómo está el seguimiento a los legionarios que están cambiando de club?

Por supuesto que estamos al tanto. Los jugadores tienen que sentirse libres de elegir dónde jugar y qué camino tomar en sus carreras. Nuestra obligación, desde el inicio de este proyecto, es dar seguimiento a su nivel competitivo y a su situación personal. Estaremos cerca de ellos porque esa es nuestra responsabilidad. Tenemos un gran número de futbolistas monitoreados y, mientras más opciones tengamos para la Selección Mayor, mucho mejor.

Deybi Flores sorprendió al fichar por un club de África. ¿Cómo valoran ese paso?

Para nosotros no supone ningún problema. Se ha incorporado a un equipo muy competitivo, con un proyecto importante, dirigido por un entrenador portugués de primer nivel y que competirá por la Liga de Campeones de África. Creo que el jugador ha encontrado el respaldo y la valoración que necesitaba para sentirse bien. Además, sabemos que en ese mismo club hay otro futbolista hondureño. Nosotros seguiremos dándole seguimiento, sin importar el país o la liga donde compita. Hoy la tecnología nos permite observar a los jugadores en cualquier parte del mundo.

¿Cómo está la situación del Choco Lozano, cuándo fue la última vez que habló con él?

No ha sido considerado en las últimas convocatorias por la lesión que sufrió. Lo más importante ahora es que se recupere al cien por ciento, pueda volver a competir con su club y demostrar su nivel. En su momento hablé con él y me dejó claro que está muy ilusionado con formar parte de este proyecto. Después, como sucede con cualquier futbolista, habrá una valoración estrictamente deportiva para decidir si integra o no la selección. Lo que más me llamó la atención fue su sentido de pertenencia hacia la 'H'. Para nosotros eso tiene un enorme valor.

¿Qué opinión le merece el nuevo formato de la Liga Nacional?

Cuando llegué dije que estaba dispuesto a aportar en todo aquello en lo que pudiera ayudar. Presenté varias propuestas cuando me solicitaron colaboración y celebramos que finalmente se haya logrado reducir un número importante de partidos. Creo que la Liga Nacional está haciendo un gran trabajo y demuestra un verdadero compromiso por seguir creciendo. Esta modificación permitirá a los clubes entrenar mejor, competir en mejores condiciones y ofrecerles a los jugadores más tiempo para recuperarse y elevar su rendimiento competitivo.