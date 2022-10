Hernán Medina previo a clásico ante Olimpia: “No pienso llegar hasta los penales”

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El entrenador del Motagua, Hernán “La Tota” Medina, habló en conferencia de prensa previo al clásico de este miércoles ante Olimpia en las semifinales de la Liga Concacaf.

El argentino reconoce que en este tipo de partidos y ante el eterno rival está prohibido perder.

“Sabemos la importancia que tiene, es un clásico, jugar una semifinal por copa es mucho más, la verdad es una chance muy linda para ambos equipos, para tratar de proponer y tratar de implementar todo lo que venimos haciendo en nuestro juego y después cada uno intentará adueñarse del compromiso y sobre todo en estos primeros 90 minutos, pero todavía van a restar 90 minutos más en la vuelta, así que no va a ser nada determinante. La idea siempre es en este primer juego hacer un buen partido”, fueron las primeras palabras del DT.

“Somos rivales que por mucha historia nos conocemos, nos hemos tenido que enfrentar por liga, va a ser un partido diferente, por más que uno quiera intentar repetir un juego no va a ser así, somos conscientes que en estas instancias son los detalles lo que hacen la diferencia, trataremos de minimizar esos detalles para no cometer errores y para poder tener más aciertos. Esperamos que pueda salir un buen espectáculo para la gente, esperemos no sea la excepción sabiendo lo que queda por delante”, agregó Hernán Medina.

Sobre la pérdida del invicto el fin de semana pasado ante Real España, “La Tota” deja claro que no afectará en nada y ya le han dado vuelta a la página.

“El grupo está bien, hay tres resultados posibles en el fútbol y nos tocó el menos deseado, pero a partir de ahí sabíamos que nos podía suceder, creo que uno siempre trabaja para que las cosas nos salga bien. En ese aspecto estamos tranquilos porque no solamente tenemos una idea de juego, sino que también la idiosincrasia de trabajo y de situaciones que hemos resuelto a lo largo de todo este tiempo que venimos trabajando y esta no es una excepción.

Asimismo, el estratega de Motagua confirma la recuperación de uno de sus jugadores titulares, pero no será de la partida ante Olimpia.

“En el caso de Marcelo Pereira, ya está recuperado, tenemos la posibilidad de trabajarlo no desde el inicio, pero ver si estará en la banca y a partir de ahí analizar si estará disponible no solo para este juego sino para los que vienen”.

El argentino también ha resaltado que no pasa por su mente llevar este cruce ante Olimpia hasta la instancia de penales. Lo quiere definir en 180 minutos.

“La verdad es que no tenemos estipulado llegar a esa instancia (penales), nos preparamos siempre para poder obtener un triunfo y definir dentro del tiempo estipulado que serán los 180 minutos que dura esta llave y poder pasar a la próxima ronda. Hoy por hoy no entra en mi cabeza llegar a esa instancia”, insistió.

Motagua ha llegado a tres finales de Liga Concacaf y aún no ha podido levantar el trofeo. Le consultaron al técnico de los azules si es una obligación ganar y esto ha respondido.

“Obligaciones Motagua tiene siempre. ¿Qué significa jugar ante Olimpia? Como reiteré, es uno de los clásicos más grandes de la región y sin duda tiene una connotación especial jugar por copa y más en una semifinal, así que la verdad es alentador”, dijo.

“Sobre qué significa para nosotros, pues significa que hoy dos equipos grandes estén disputando una semifinal donde uno llegará a la final, eso sin duda para el fútbol hondureño y para todo lo que significa esta liga, pues queda alentar a que sigamos trabajando de la misma manera y no es poca cosa. La historia dice que el club ha estado en reiteradas oportunidades en finales y buscaremos no solamente esa posibilidad, sino que poder coronar todo el trabajo, pero hoy nos enfocamos en Olimpia, en tratar de pasar esta semifinal y luego pensar en lo otro”, aclaró.

Motagua ya le ganó al Olimpia de Pedro Troglio en la primera vuelta del torneo Apertura 2022 y La Tota habló del gran trabajo que están realizando en el torneo local.

“El equipo está bien, en liga hemos venido manteniendo esa regularidad a lo largo de este torneo, de estas 11 fechas que nos ha depositado donde estamos. Por algo estamos aquí, sin duda los dos equipos seremos protagonistas desde ahí, de querer imponer no solamente el juego, sino de tratar de pasar esta llave. Esperemos poder sacar un buen resultado“.

